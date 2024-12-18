實現公平待客 遠雄人壽獲「失智友善天使認證」

根據衛福部公布的最新調查，65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，推估2031年65歲以上失智症人口將逾47萬人、2041年將高達68萬人，且失智人口有逐年攀升趨勢。遠雄人壽以實際行動回應社會需求，希望協助營造對失智症患者及其照護者友善互惠的環境，今年透過內部教育推動與外部倡導，取得「失智友善天使認證」，展現壽險業致力推廣公平待客的積極行動。

照顧失智者等慢性病患是漫長且辛苦的過程，遠雄人壽洞察此需求，自2019年發起「家庭照顧者喘息服務」計畫，透過結合創新保險服務與社會責任，提供家照者居家整療服務、群體支持服務、替代照顧人力時數等資源，今年更與果陀劇場攜手推出全台首例以家庭照顧者為主題的沉浸式舞台劇，幫助釋放家庭照顧壓力。

遠雄人壽為實踐公平待客，已於今年加入成為「失智友善組織」，致力成為社區裡重要的失智友善支援網路。同時，為全面提升員工對失智議題的理解與實踐能力，積極推動「失智友善天使認證獎勵計畫」，並提供完整的線上課程，內容涵蓋「高齡友善環境營造與生活安排」以及「失智友善社區」等主題，鼓勵員工參與學習，將所學應用於實際服務所需，進而打造更友善的溝通機制，讓弱勢家庭感受到無微不至的關懷與尊重，充分體現遠雄人壽「以人為本」的企業核心價值。

遠雄人壽總經理趙學欣表示：「面對日益嚴峻的失智症照護挑戰，我們希望透過家庭照顧者喘息服務計畫與相關失智友善措施，為保戶家庭分擔壓力，讓患者與家屬都能擁有安心與尊嚴的生活，遠雄人壽也將以此認證為起點，繼續深化失智關懷行動，攜手各界推動更全面的支持與服務，成為大眾家庭保障與幸福生活的重要後盾。」