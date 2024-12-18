中華信評：上海商銀評等「twAA」 展望「穩定」

台灣各縣市金融機構存款餘額、人均存款統計出爐，根據金管會資料，存款餘額第一名以台北市為首，高達23兆元，新北市、台中市跟在其後，分別為7.3兆元和6.1兆元。除了存款餘額，還有人均存款排名，同樣是以台北市為首，人均高達925萬元。

2024-12-18 16:23