中華信評：上海商銀評等「twAA」 展望「穩定」
中華信評今天確認上海商業儲蓄銀行（上海商銀）的長期發行體信用評等為「twAA」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。上海商銀長期評等的評等展望為「穩定」。
上海商銀的評等結果係反映該行以合併基礎而言強健的資本水準，及優於大多數國內銀行同業的地理分散性。中華信評認為，儘管上海商銀的香港子公司在最近幾季發生部分授信損失，但該行應能透過審慎的成長策略與良好的資本管理來維持其信用結構。抵銷前述評等優勢的因素包括：該公司的營運規模以國內標準來看相對較小，及其香港子公司較當地同業集中的不動產業曝險。
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