用愛跑出幸福人生 凱基人壽贊助公益路跑

用愛跑出幸福人生！凱基金（2883）旗下凱基人壽秉持與社會共好的初心，長期關注心智障礙者自立及安老議題，贊助瑪利亞社會福利基金會首度舉辦的「2024瑪利亞天使公益路跑」，幫助他們籌建安老家園。日前於台中中央球場盛大起跑，凱基人壽同仁攜手專屬吉祥物凱基阿福組成幸福陪跑團共襄盛舉，熱情陪伴瑪利亞天使及參賽者近3,000人一起為愛而跑，現場也設置保險知識及金融防詐闖關遊戲，推廣普及金融教育。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，瑪利亞公益路跑是一場愛心傳遞。每一位跑者的參與，都是對社會公益的支持與貢獻，如同凱基人壽的幸福心文化，將公益夥伴、保戶及同仁連結在一起，讓各個角色參與其中，創造社會共好。

郭瑜玲指出，凱基人壽過去二度推動「一份保單一份愛」保單公益活動，客戶只要在活動期間內購買指定商品，一份保單凱基人壽就捐贈100元給瑪利亞基金會，累積捐贈近新台幣650萬元，這是凱基人壽保戶及同仁一起共創的公益成果，不但共融，更是共榮，為弱勢族群帶來幸福、安定的力量。

路跑活動在凱基阿福與教練一起帶動活力暖身操後鳴槍起跑，凱基人壽邀請保戶一同加入，凱基阿福也在起跑點為300多位瑪利亞天使及其家庭還有所有的熱情跑者加油打氣，沿途設置了凱基人壽暖心加油金句的標語，鼓勵所有障礙者及家庭在人生的道路上永不放棄，勇敢邁開步伐朝向幸福人生。

凱基人壽幸福陪跑團的同仁表示：「這是一場很有意義的路跑，踏出的每一步都是在助人，也是在傳遞幸福」，「看到瑪利亞天使克服身體上的不便與障礙，一步一步堅持邁向終點，不放棄的精神讓我也深受鼓舞」。

凱基人壽的凱旋、建國及大銘等三個通訊處也在活動現場設置攤位，推廣保險知識及金融防詐，並提供專業保險諮詢服務，在輕鬆有趣的互動遊戲中，幫助民眾普及金融教育，提高風險及防詐意識。

凱基人壽自2018年起即與瑪利亞基金會合作，除二次「一份保單一份愛」公益活動外，也與瑪利亞基金會的社企品牌聯名製作環保再生快樂襪，成為首家合作客製產品的企業，積極鼓勵他們用創意展現自身才能，從受助者轉變為價值創造者，以實際行動協助瑪利亞青年自立。凱基人壽將秉持永續共好的理念，透過內外協力建構金融友善環境，實踐普惠金融，並用心守護弱勢族群，成為多元社會的溫暖守護力量。