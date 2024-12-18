群益金鼎證券推展運動健康職場 四度獲「運動企業認證」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）重視員工身心健康，提供充分資源協助員工保持運動習慣，積極推動各項運動以及健康促進活動有成，日前第四度榮獲教育部體育署「運動企業認證」。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，公司向來重視員工身心健康，鼓勵員工在忙碌的工作之餘，培養良好的運動習慣，持續推廣運動與健康的生活理念，讓每位員工都能在充滿活力的氛圍中工作與成長。

李文柱指出，群益金鼎證券今年要求同仁在服務客戶時，要有健康及財富的核心價值，提供投資理財下單的財富創造者的角色，並肩負客戶的健康陪伴者，與客戶一同為財富以及身心健康成長。

為提升國人運動風氣並幫助企業建立員工的運動習慣，教育部體育署於2016年啟動「運動企業認證」計畫，群益金鼎證券積極參與已獲得四次認證肯定。

群益金鼎證券重視員工的健康意識，並致力於培養運動習慣，鼓勵員工成立多元化的運動社團，提供費用補助。目前已成立的社團包括羽球社、壁球社和舞蹈社，營造良好友善的運動職場環境。

群益金鼎證券近年來推動各項運動與健康促進事項，制定多元化的健康活動，包含科技體適能、健康飲食課程、視障按摩、瑜珈教室等。

自去年疫情解封後舉辦群益運動會，活動結合家庭日，鼓勵員工攜家帶眷一同參與，運動會以「ESG環保減塑愛地球」主題，全體員工響應自帶水杯展現對環保的關注，現場亦提供循環杯落實 ESG 理念。

此外，群益金鼎證券今年度贊助台鋼職籃、職棒，扶植國內運動產業，同時鼓勵員工參與體育活動。

公司還定期舉辦運動健康講座，邀請專業講者分享運動知識及健康飲食的重要性，提升員工的健康意識；為了確保員工的身體健康，提供定期健康檢查服務、醫生健康服務與諮詢，讓員工能定期獲得專業的健康建議。

教育部 群益 運動

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