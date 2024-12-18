Fed與央行利率決策出爐前夕 新台幣小升收32.481元

市場靜待美國聯準會利率決策出爐，美元指數高檔整理，新台幣匯率則受台股上漲激勵，匯價震盪翻揚，今天收盤收32.481元，升3.4分，不過成交量能縮水，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至14.845億美元。

投資人押注美國聯準會降息1碼，緊接著是日本、英國央行決策陸續出爐，牽動後續金融市場方向，市場屏息以待。

由於觀望氣氛濃厚，國際匯市今天呈現盤整格局。央行統計，美元指數在聯準會決策出爐前夕，小升0.03%，人民幣微跌0.02%，新台幣小升0.1%，韓元上揚0.13%，日圓跌深反彈，升值0.33%。

台灣股匯市今天同步走揚，台股在台積電、鴻海穩盤下，午盤後指數急拉，終場指數收23168.67點，上漲150.66點，收復10日均線。

新台幣兌美元今天開盤價為32.5元，受到人民幣走弱拖累，匯價一度翻貶，最低觸及32.545元，不過台股震盪走高，加上外資午後偏向匯入，帶動匯價翻揚，盤中最高為32.473元。

外匯交易員表示，台灣央行也將於明天下午公布最新利率決策，市場普遍預期利率按兵不動，這將為新台幣匯率帶來支撐，不過相較台灣央行決策，國際主要央行動向、美元走勢對新台幣的影響更關鍵，尤其美國聯準會12月降息1碼之後，後續是否按下暫停鍵，或是幅度縮減，將是市場矚目焦點。