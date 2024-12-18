央行將舉行第4季理監事會 「這指標」提前預言利率決策

中央銀行18日標售2年期定存單，得標利率1.457%，連五降並為今年6月以來的七個月新低，並較前一個月減少0.004個百分點。中央銀行將舉行今年最後一場理監事會，大型銀行資調主管指出，2年期定存單得標利率續探底，反應市場研判，央行將維持現行2%的重貼現率一段較長時間、國內利率近期上漲的機率不高。

銀行主管表示，市場預期，央行2年期定存單的得標利率區間介於1.46%~1.47%間，但標售金額僅250億元，在金融機構仍有補券需求下，得標利率低於預期，並寫下七個月低點。

央行統計顯示，今年12月以來，金融業隔夜拆款利率維持在0.813%~0.828%之間，走勢平穩。銀行主管指出，隔夜拆款利率是指金融機構之間借貸資金的利率，指借貸期限為隔夜（即一天）的利率，此一利率反映金融機構間的短期資金供求狀況，也被視為金融市場的流動性指標。

央行發行定存單的目的為回收市場多餘資金，避免資金過度充裕、助長通膨氣焰；央行定存單發行方式分為申購與標售，申購存單發行天期主要為7天期、28天期、91天期、182天期；這些短天期定存單由央行業務局每天開出窗口供銀行申購，目前利率固定為0.825%、1.215%、1.275%和1.395%。

另外，央行每月標售364天期與2年期定存單各一期，金額分別為1,400億元和250億元。央行在12月3日標售364天期定存單1,400億元，得標利率為1.478%。截至今天，央行定存單未到期餘額為7兆3,083.6億元，