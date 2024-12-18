期交所公告：調高聯亞期貨契約所有月份保證金

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臺灣期貨交易所調高聯亞（3081）期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的2倍，本次調高係聯亞經櫃檯買賣中心於12月17日公布為處置有價證券（本次為近30個營業日內第2次公布，處置期間為12月18日至31日），期交所依規定調高聯亞期貨契約所有月份保證金適用比例，自12月19日該股票期貨契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於12月31日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期交所 聯亞 臺灣期貨交易所

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