「富邦 X 胖水豚」 超萌 LINE 貼圖陪你歡度聖誕和新年佳節

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

繼「富邦運動明星」與「富邦X柴犬皮皮 暖萌過節慶」LINE貼圖後，富邦金控（2881）攜手重量級知名貼圖創作者胖水豚/卡比胖拉，再次推出免費LINE貼圖！除了常用的日常問候語外，還有聖誕與新年祝福語等16張超可愛貼圖。即日起至2025年3月17日，只要加入「富邦FUBON」LINE官方帳號好友，並綁定個人化服務，即可免費下載使用效期180天的超萌貼圖，以溫暖俏皮的風格拉近與親友間的距離，傳遞正向力量。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控積極經營數位平台，持續提供客戶創新的數位體驗。「富邦FUBON」LINE官方帳號是全台唯一提供單一平台整合服務之金控官方帳號，截至目前用戶數已突破531萬人。各子公司也在今年陸續於官方帳號新增服務項目，如：富邦人壽於9月份導入「LINE通知型訊息」服務，保戶可於第一時間接收新契約投保、保全變更、繳費方式變更及保單借款等案件受理進度訊息；富邦產險於11月份推出「旅平卡辦卡完成通知」服務，方便保戶在繁忙的生活中接收重要訊息。

只要成為富邦金控任一子公司會員客戶，並完成個人化服務申請綁定，除了可下載與胖水豚合作的限時免費貼圖外，也可於「富邦FUBON」LINE官方帳號上使用各子公司提供之服務及參與活動，如：富邦證券「股票抽籤通知」及「每日成交淨收付通知」、富邦產險「繳費通知」及「續保通知」等，提供整合式的數位金融體驗，讓客戶資訊不漏接；此外，還有不定期好友抽獎及好友專屬生日禮，每月壽星完成指定任務，最高可獲得600點LINE POINTS好禮！

這個冬天，歡迎邀請更多好友加入「富邦FUBON」LINE官方帳號，下載富邦金控與胖水豚合作的免費貼圖，一起體驗數位服務帶來的便利與驚喜，用滿滿的可愛與祝福，讓佳節更添溫暖與歡樂。

LINE 富邦金控 貼圖

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