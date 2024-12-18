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元大金集團14年愛心捐血不輟 累計捐出2.8萬袋

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
元大金控致力於ESG，積極投入社會公益，獲金管會表揚。圖/元大金控提供
元大金控致力於ESG，積極投入社會公益，獲金管會表揚。圖/元大金控提供

元大金控（2885）集團自2011年以來，每年舉辦三次愛心捐血活動，無形中讓同仁養成定期捐血的習慣，還有同仁榮獲捐血中心績優表揚，熱心助人代代傳承。14年以來，全集團共捐出2.8萬袋熱血，累計血量達698萬C.C.，為血庫貢獻一份心力。

元大金控集團具體呼應聯合國永續發展指標（SDGs）精神，將營運據點作為社區發展核心，建構具包容性的交流中繼站。

今年第三場捐血活動持續串聯在地力量，攜手社區居民、捐血中心及台北市警察局，廣召有愛心的民眾及鄰里居民挽袖助人，從推廣個人捐血到號召同仁共同響應捐血，逐漸匯聚成一股利人利己的力量，促進健康也達到社會公益之效，活動同步結合金融本業，向民眾宣導防詐騙觀念，落實社會公益責任，避免大眾權益受損。

有鑑於金融機構在防阻詐騙上扮演重要角色，元大金控暨旗下五大子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大投信及元大期貨具體強化客戶關懷、提供更安全便利的金融服務，本月亦參與台灣金融服務業聯合總會主辦的「金融服務愛心公益嘉年華」活動（下稱「金總嘉年華」活動），透過遊戲互動等寓教於樂的方式推動「防止金融詐騙」知識與觀念，強化民眾金融素養。

元大金控 捐血中心 詐騙

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