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華南銀行落實公平待客 榮獲金管會表揚

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行榮獲「113年金融服務業公平待客原則表現優良銀行」，由 金管會主委彭金隆（左）授獎予華南銀行總經理黃俊智（右）。圖/華南銀行提供
華南銀行榮獲「113年金融服務業公平待客原則表現優良銀行」，由 金管會主委彭金隆（左）授獎予華南銀行總經理黃俊智（右）。圖/華南銀行提供

華南銀行（2880）秉持以客戶需求為服務核心，透過董事會積極推動，從上而下將公平待客、金融友善與防制詐騙等議題深植於企業文化，金管會17日舉行本國銀行總經理聯繫會議及表揚典禮，華南銀行獲頒「113年金融服務業公平待客原則表現優良銀行」，由總經理黃俊智代表受獎，並獲邀分享實務經驗。

華南銀行表示，透過持續提升國內營業單位服務品質，提供高齡及身心障礙客戶更友善之金融環境，配置金融友善輔助工具、提供手語翻譯及同步聽打服務、年長者預約服務等，將「待客如親，同理同心」之精神融入日常，能為客戶帶來更暖心友善的服務體驗，是華南銀行一直持續努力的方向。

為因應日益嚴峻之詐騙威脅，華南銀行於官方網站、社群平台不定期向民眾宣導防制詐騙相關資訊，並持續辦理內部教育訓練及對不同客群舉辦防制詐騙相關活動，以提升行員及民眾對詐騙之識別能力。

除落實關懷提問外，建置「雷神識詐模型」提早偵測異常帳戶，精準防堵金融犯罪的發生，攔阻非法金流，透過全面的防詐措施以打造更安全的金融服務。

公平待客、金融友善與防制詐騙是金融機構穩健經營的基石，華南銀行未來將持續提升科技防詐、優化顧客體驗、精進友善服務並降低數位落差，與社會大眾共同邁向更安全與便利之金融環境。

華南銀行 詐騙

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