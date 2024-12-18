兆豐保險落實ESG永續發展 榮獲 TCSA 永續報告書銅獎肯定

第17屆TCSA台灣企業永續獎獲獎名單公布，兆豐保險以「2023年永續報告書」首次參賽即榮獲永續報告類(金融及保險業)銅獎之肯定，未來將持續實踐「發展永續環境」、「促進社會共榮」及「落實責任治理」三大策略主軸，逐步實現聯合國永續發展目標。

兆豐保險2023年永續報告書內容架構涵蓋公司治理、永續金融、環境永續、員工關懷及社會共榮5大面向之執行成效，目標在追求永續經營與客戶服務品質之際，亦能兼顧環境(E)、社會(S)、公司治理(G)等議題，落實母公司兆豐金融集團「發揮正向影響、引領永續發展」的目標。

首先是公司治理部分，本公司藉由內部稽核及控制制度、法令遵循及風險控管3道防線，定期檢視執行成效並向董事會報告，定期執行與管理之情形，以確保股東及保戶權益無虞；第二、永續金融部分，透過辦理低碳投資、保險承保及相關永續金融商品，發揮企業職能以實際行動支持落實環境保護、社會責任或永續治理之企業，共同建構永續社會。

第三、環境永續部分，本公司與臺灣山林復育協會合作，舉辦「臺中都會公園守護大肚山親子植樹活動」，攜手種植近百棵樹苗；並於世界地球日參與兆豐金融集團舉辦的「基隆市海科館周邊海域淨灘活動」，落實守護海洋愛地球的環保理念。此外，兆豐保險也於2022年取得鑽石級綠建築標章，並通過ISO 14001環境管理及ISO 50001能源管理系統雙認證。

第四、員工關懷部分，兆豐保險規劃完整的職能訓練計畫，訂定《保險專業人員培育及獎勵要點》鼓勵員工考取保險專業證照及語文檢定，提供員工考試、訓練相關補貼；此外，為使員工能在安全環境下安心工作，防止職業災害，本公司訂有職業安全衛生培訓計畫，統計2023年本公司員工工傷率為0%。

第五、在社會共榮方面，兆豐保險積極投入社會公益活動，發揮保險專業為經濟弱勢族群規劃微型保險，打造基礎的保障防護網；同時也號召同仁參與唐氏症基金會年節禮盒包裝志工活動、募集舊鞋送愛到非洲。此外，本公司也攜手集團內之兄弟公司，鼓勵同仁捐血獻愛。

兆豐保險表示，未來將持續發揮保險職能，秉持「用心守護，安全有顧」的精神，針對公司內部職場，培育員工良好的永續意識，提供專業職能及永續相關講座課程，身體力行將策略目標落實於執行面，共同打造美好舒適的企業環境。