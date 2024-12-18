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冠軍人均925萬！全台存款統計出爐 台北一、新竹二…第三名滿意外

聯合新聞網／ 綜合報導
各縣市人均存款出爐，台北市穩居第一。 示意圖／記者趙容萱攝影
各縣市人均存款出爐，台北市穩居第一。 示意圖／記者趙容萱攝影

台灣各縣市金融機構存款餘額、人均存款統計出爐，根據金管會資料，存款餘額第一名以台北市為首，高達23兆元，新北市、台中市跟在其後，分別為7.3兆元和6.1兆元。除了存款餘額，還有人均存款排名，同樣是以台北市為首，人均高達925萬元。

一名網友在Threads貼上表格，以「看一下您的金融存款有達到您居住地的平均？」為題發文。根據金管會統計資料顯示，台灣各縣市金融機構存款餘額台北人均925萬元，擁有一共超過23兆元的存款餘額，穩居全台第一且大大領先其他縣市。

存款餘額位居第二的新北市雖然僅次於台北，但龐大的人口基數分配後，平均每人僅剩182萬元。總額位居第三的台中市每人平均213萬，第四、第五名則為高雄市與桃園市，存款餘額分別為5.1兆元和3.9兆元。

值得注意的是，除了可知台北市為榜首，還可以發現新竹市雖然存款總額僅排名第七，共2.3兆元，但人均存款高達518萬直衝人均排名第二。較令人想不到的嘉義市人均存款也有249萬元，搶下第三名，再來才是台中市與高雄市。

存款總額較低的縣市則以外島為主，連江縣、金門縣及澎湖縣分別只有169億元、730億元與1029億元。花東地區則存款餘額分別為台東約1750億元與花蓮4580億元。

表格下網友紛紛留言「台灣Top100（富豪）應該有很大部分在台北市，所以台北市偏高」、「最厲害的竟然是嘉義名列第三」、「沒有把竹北單獨拉出來看，光竹北市應該也不只新竹縣那麼少耶」、「都用平均值了，這只能比較各縣市人民存款的排名，跟個人關係不大」、「台北市跟新竹市都是企業存戶去拉高平均吧」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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