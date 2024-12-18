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台幣利變產品升溫 合庫人壽推合利旺旺搶攻銀保市場

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

利變型保單是國內壽險業近年主力推出的商品之一，隨著近期國際市場變化，台幣利變壽險的詢問度也持續升溫，合庫人壽推出台幣宣告利率2.6%的「合利旺旺利率變動型終身壽險-定期給付型」(下稱合利旺旺)專案，除壽險保障，還提供完全失能保險金、祝壽保險金及增值回饋分享金(非保證給付)，達成資產長期穩健配置效果。

合庫人壽說明，利率變動型保險的宣告利率會根據市場利率調整，當市場利率上升時，有機會獲得更高的回饋，這樣的特點不僅可以有機會參與市場投資績效，還能有機會持續穩定增值，達成資產長期穩健配置效果。「合利旺旺」保額門檻低，僅4萬可承保，且保費達88萬以上依額度不同即享有多重保費折扣優勢。另外，投保後逾第5保單週年日，且於被保險人結婚、婚生子女出生後第1個保單週年日，或第5/10/15保單週年日皆可以各申請一次增加基本保險金額5%(惟實際完整定義及詳細約定文字須以保單條款為準)，滿足人生各階段不同保障需求。

合庫人壽「合利旺旺」強調一次繳費即可享有終身保障的便利性。保單不但能有機會在穩健增值的同時，涵蓋壽險及完全失能保障。針對保戶還貼心的推出了保戶加值服務，包括長期照顧需求的「安心守護計畫」，以及高端客戶專屬的「尊享VIP」方案，不但為保戶提供專業的長照顧問服務，提供彈性照顧替手、實務指導員到府服務，並協助盤點整合長照資源為保戶規劃完整且有效益的照顧計劃。另為高端客戶提供各類專屬服務，從美食饗宴、機場接送到全球禮賓秘書服務、居家清潔服務和購物協助等，使保戶在保險保障和生活品質方面感受到實質的照顧與尊榮。

保單 保險金 壽險業

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