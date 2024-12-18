高齡友善金融環境升級 彭金隆：錄音錄影限制去標籤化

高齡消費者強化保護措施可能鬆綁。金管會主委彭金隆18日指出，金管會持續落實中高齡客戶友善金融環境，將會「去標籤化」。彭金隆認為，目前金融環境不友善，例如限制高齡化客群購買金融商品必須錄音錄影，但部分高齡族群相當健康，因此不應該一刀切。

金管會過去為了保護高齡者免去被業務員不當推銷保單，加強保障高齡者權益，其中傳統型保單銷售過程強制錄音錄影的年齡門檻為65歲以上客戶，且65歲以上購買有保價金的保險商品等條件客戶，應該在銷售後且同意承保前再用電話訪問、視訊或遠距訪問。

彭金隆今日指出，台灣面對高齡少子化社會，平均年齡未來幾年將會快速拉升，每個人都必須審慎考慮退休議題，因為只要活著就要面對。

他認為，面對退休會存在兩個心理帳戶，第一，對自己風險看法，主觀與客觀不同，彭金隆舉例，過馬路風險不低於坐飛機，但民眾不會為了過馬路買保險，可以發現人在面對風險評估有相當大的差距，如果用在退休議題上，退休風險每個人感受不同，有些人會覺得退休規畫是之後的事，直到即將面臨退休才會發現退休金準備不足。

第二，彭金隆以行為經濟學舉例，指出人在面臨眼前與長遠利益上，傾向認為眼前利益具有高價值，反映將金錢留到年老後再花費，是人性很大挑戰，他認為退休要越早越好、越快越好、越充足越好，每個人在衡量手中資源並面對退休，除了要量力而為，也要選對工具，自然積累可以產生效果。

彭金隆說，政府立場可以協助退休族很多事情。第一，去標籤化，建構落實中高齡客戶友善金融環境，他認為，目前金融環境不友善，例如限制高齡化客群購買金融商品必須錄音錄影，但部分高齡族群相當健康，因此不應該一刀切。

此外，彭金隆並提到，銀行未來將會提供更多新融資工具，例如反向房貸是否更適合未來中高齡社會趨勢，或是信託與保險結合確保保險金運用在想做的事情上。

第三，創造更好未來儲備退休環境，幫忙台灣民眾打造更值得信賴的退休環境，金融機構在其中扮演重要角色，必須成為金融市場退休後盾，要善盡社會責任，讓金融商品成為照顧退休族群下半場重要工具。