上海商銀再度入選道瓊永續指數

上海商銀（5876）今年再次榮獲全球具指標性的永續評比—道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）認可，在多項指標表現優異，成功蟬聯「道瓊世界指數（DJSI World）」及「道瓊新興市場指數（DJSI Emerging Markets）」成分股雙榜，展現卓越的永續發展成果與國際競爭力。今年更在透明度與揭露、重大性議題管理、政策影響力、資訊安全、職業健康與安全等多個題組中名列前茅。

道瓊永續指數是全球企業永續發展的重要評選標竿，涵蓋環境（Environmental）、社會（Social）及公司治理與經濟（Governance and Economic, ESG）三大面向。今年，上海商銀在公司治理與經濟面向表現突出，積極推動高透明度的企業治理機制，強化風險管理與內部控制機制，確保業務穩健發展。同時，該行致力於建立完善的資訊揭露制度，並持續強化董事會職能，提升決策透明度，獲得國際高度評價。

上海商銀表示，始終致力於實現永續金融價值，將 ESG理念深植於經營策略之中，透過多元化金融服務與創新產品，展現對永續發展的積極承諾。該行同時大力推動綠色金融，並運用創新金融工具助力低碳經濟的成長。此外，上海商銀深耕社會公益活動，持續關注職業健康與安全、顧客關係與隱私保護等領域，努力實踐企業社會責任，成為金融業落實永續發展的標竿企業。

展望未來，上海商銀將持續精進永續策略，強化 ESG 績效，攜手合作夥伴，共同推動經濟發展與環境永續，落實企業社會責任，實現「永續共榮」的長遠目標，為全球永續發展注入更多助力。