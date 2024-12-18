高人氣下單APP元富證券「好富投」獲三獎七專利肯定 深受投資人喜愛

新光金控旗下元富證券為滿足數位世代投資需求，積極投入產品研發，提升客戶交易體驗，自建的好富投APP多項功能累計申請12項新型與設計專利，七項已獲批准、五項審查中，更獲得3專業級獎項肯定。上線屆滿一年之際，於Play商店創造4.9顆星的超高評價，深受投資人喜愛。

元富證券總經理張清發表示，過去券商行動下單APP重度倚賴外部廠商開發建置，難以因應市場需求動態調整。好富投APP秉持「預先設想，超乎所求」的創新DNA，開發階段針對數位年輕世代進行需求訪談，歸納介面操作「直覺性」，畫面設計「美觀性」，以及個人化「自主性」三大設計原則。此外，廣泛蒐集用戶使用好富投APP的數據資料，並即時關注APP商店用戶評價與反饋，交由數據團隊建模與語言分析，並將結果反饋開發與推廣團隊，力求推出領先業界的功能與服務。

2024年好富投APP新增多項功能與服務，3月上線彙整重大事件的「個股行事曆」；5月推出一籃子股票快速下單的「暫存匣」；6月上架股民最在意的「股東會紀念品」查詢；8月領先多數同業推出「可轉換公司債CBO」電子下單；10月提供「庫存ESG評鑑」、為存股族推出「測出你的速配主題」、不再擔心誤刪或遺失數位贈品的「禮物盒」功能；11月上線「國內期貨選擇權」交易。好富投APP以客戶為中心，全力打造有溫度的數位心服務。

好富投APP以「新思維、新產品、新服務」發展數位金融理財的決心，上線至今榮獲《2024卓越證券評比》頒發的「最佳科技創新獎」，近期再獲頒國家品牌玉山獎「最佳產品獎」及工商時報數位創新獎「優質獎」，顯示元富在數位創新策略與技術開發上備受市場肯定。