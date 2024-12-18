日企改革再迎上攻契機 投資日股聚焦日本政策財

隨著美國總統川普再次當選帶動美元走強，日圓則呈現偏弱走勢，有助推升日股進一步上行。儘管美國聯準會近期降息，日本央行則考量升息的可能性，預期日圓後市將維持中性偏弱，支持日本出口企業的競爭力。野村投信表示，日本股市近年表現亮眼，在美股台股持續高歌猛進的同時，日股可以為投資人帶來更多元的資產配置。

日本公司在資本效率提升、資本配置重構及投資者參與方面的行為正在發生顯著變化，這些改變與東京證交易所推動的治理改革密切相關，有別於台股與美股著重於「創新」與「成長」，全日本最大野村資產管理公司認為，日股本波牛市的投資主旋律其實在於「價值股重估（Re-Rating）」題材，預估未來二至三年的時間此行動將持續發酵，日股可望續譜榮景。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，在安倍晉三政府時期開始推動的企業治理改革，逐漸取得明顯成果。近年東京證券交易所致力於推動公司治理改革，目標在於強化日本企業管理階層重視資產負債表上的資本效率和股東權益報酬率，要求股價淨值比（PBR）低於一倍的公司必須提出具體經營改善策略，而非僅僅是損益表上的銷售額和利潤率，顯示日本企業重新專注於資本報酬率，而不是優先考慮就業穩定和設立資產負債表的緩衝。

目前日本企業的公司治理思維、股東結構正明顯轉變，交叉持股比例大幅下降，外部投資人參與度大幅上升，企業也加速實施庫藏股買回與股利發放，提升企業價值，在企業治理加強、注重資本效率的背景下，日企彼此交叉持股現象正在逐步解消。為了對應解消持股所帶來的股票賣出壓力，很多企業選擇回購股票並註銷的方式來對沖相關壓力，這樣有助於提高企業的ROE、PBR等指標，進而有助於提高股價。從今年開始，東京證券交易所每月發布計劃提高價值的公司名單，藉此對沒有提出計劃的公司施壓，反應企業治理改革，在政府重振日本市場的計劃中占據重要地位，日股不再像過去一樣自我設限，促使外資重新看到日股的投資吸引力。

野村日本價值動能高息ETF （00972）基金經理人張怡琳進一步分析指出，東證交易所推動公司治理改革，日本企業加強股東回饋，包括增加股利和提升回購比例。在東證政策的推動下，日本企業把盈餘資金積極返還給了股東。回購股票可以減少企業的股票數量，有助於提升ROE和PBR等財務指標。如果每股盈利上升，市盈率（PER）相同，股價就會上漲。此外，進行回購也有宣告自家股價目前比較便宜的效果。由於回購比分紅實施起來更加靈活，因此企業可輕鬆使用盈餘資金來回報股東。自東證的改革後，上市公司在營收和股息支付率上都給予股東更大信心，更注重股東在股票投資上的回報率和股息率等，提高整體市場交易氣氛和市值，也因此創造日本股市創新高的契機。高盛更預測，2025財年又將是一個宣布回購的創紀錄年份。日股擁有獨特的公司治理改革紅利，使得長期以來被低估的價值股（如高股息股票），現在有價值重估（Re-Rating）的上漲動能，多頭百花齊放、日股榮景才正要開始。

張繼文表示，日企積極響應改革政策，加大股票回購規模及股利發放，2023財年企業計畫實施股票回購總金額與股利發放總額均創新高，市場預估2024財年將再創高峰、加總金額將達到近34兆元，另一方面，日本個人儲蓄帳戶NISA（小額投資免稅制度）推動，以及外資積極流入日股多面向利多帶動下，成為股市加持的力量，助漲日股表現，目前日股的股價淨值比（P/B ratio）與股東權益報酬率（ROE）相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、內外資齊聚等利多，成為未來日股續漲的動能。

中長線來看，日股未來仍有提升空間，現階段日股站上有利的位置，具備轉機向上投資價值，值得長期投資。建議投資人不妨關注將於12月18日開始募集的野村日本價值動能高息ETF，趕上這波改革紅利投資題材。00972追蹤指數「彭博日本價值動能高息指數」選股母池包含日本的大中小型股，共約1,100檔，先透過市值跟流動性、股利率等篩選，留下市值前400大的標的，接著考慮股價淨值比動能、獲利成長動能和股利指標，篩選出50檔成分股，不同於目前市面上大多日股ETF都追蹤大盤或者是特定產業指數，透過全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，選股邏輯不僅納入股利指標，還納入企業的股價淨值比（P/B）及每股盈餘（EPS）的成長，在獨特PBR+EPS雙動能指標及高息指標的搭配下，有效提升投資潛力，占盡日股改革紅利。

12月18日開始募集的野村日本價值動能高息ETF追蹤彭博日本價值動能高息指數，囊括股價有動能、獲利有前景的個股，投資人感受到日股有其特有的公司治理改革紅利，日本企業正在積極的提升股東權益的「現在進行式」，可藉此參與日股行情，建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，透過野村日本價值動能高息ETF參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股未來多頭行情。