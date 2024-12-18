金管會主委彭金隆：五措施引導壽險資金回台

金管會主委彭金隆昨（17）日說，壽險業面臨資產、負債不匹配問題，加大台幣長期又穩定的投資是一大解方，現在是引導壽險資金回流的最好時機。保險局長王麗惠說，將採放寬投資公建範圍、允許壽險資金直接或間接投資「五大信賴產業」等五大措施，引導壽險資金回台。

金管會將積極推動保險資金投入公建和政府扶植產業，將採五大措施，一、放寬投資公建範圍，如「促參法」中羅列的促參範圍可納入壽險業投資並簡化投資程序。

二、將「五大信賴產業」納入壽險專案運用投資範圍，風險係數則依不同屬性而異，三、壽險透過私募和創投基金，將增列投資「五大信賴產業」並適用風險係數17.25%。

四、政府「兆元投資」有法規調適平台，可做跨部會法規調適，五、私募基金投資範圍將新增永續債等。