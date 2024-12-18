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保險法大翻修 三點聚焦

經濟日報／ 記者廖珮君楊筱筠／台北報導

金管會正研擬翻修《保險法》，將納入新興議題，聚焦金融科技、永續金融和資本監理等三大項，其他如保險業延遲理賠的利息計算方式也會納入調整，但目前尚未有修法時程表。一旦正式啟動翻修，將是25年來首度大翻修《保險法》。

金管會主委彭金隆日前指出，科技、永續等新發展趨勢，使保險法投資規定是否能符合永續、綠色金融、低碳減碳及資本適足規定，又是否能發揮指引，讓保險業協助產業社會淨零轉型，值得探討。

彭金隆也提及，明年虛擬資產將推進修法，將牽涉到跨幣別直接交易，並非傳統所能理解的模式，也將衝擊保險相關服務。

保險 金管會

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