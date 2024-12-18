金管會要求國銀配合四政策

金管會主委彭金隆昨（17）日在本國銀行總經理業務聯繫會議中，要求國銀2025年配合綠色授信發展、防詐、健全房地產措施及公平待客四大政策，並緊盯不動產集中度，將依差異化管理原則，要求建築貸款占比過高銀行，必須增提備抵呆帳。

彭金隆昨日強調，第一，希望各銀行持續落實公平待客原則執行，深化董事會職能，重視消保議題後續執行成效。第二，持續配合防詐工作，改善相關作為：優化電子化平台調閱效率、建立金融同業間阻詐技術分享平台、金融機構設置打詐專責單位、持續投入資源研發精進阻詐技術、銀行防詐作為納入永續金融評鑑指標及金融服務業公平待客加分項目、簡化防詐衍生客訴案件內部報告內容及流程。

第三，要求銀行配合行政院健全房地產市場方案，合理運用信用資源，同時要加強不動產業務風險，金管會持續專案檢查不動產授信，假設建築貸款占放款比率衝高，金管會將依照差異化管理原則，要求增提備抵呆帳以管控風險。

第四，2025年起，金管會將把綠色授信、永續績效連結授信以及社會責任授信，全納入銀行內稽內控規範，2028年起列入檢查重點。