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南山推樂活退休新保單

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
南山人壽、合作金庫銀行強強聯手，首賣利變還本終身險，幫助國人完備退休保障。 南山人壽／提供
南山人壽、合作金庫銀行強強聯手，首賣利變還本終身險，幫助國人完備退休保障。 南山人壽／提供

2025年超高齡社會來臨前，退休荷包成為熱門話題，愈來愈多人想知道如何完備退休保障「享受樂退人生」，南山人壽看準這波保障需求，在12月壓軸推出全新商品「南山人壽合利發利率變動型還本終身保險（定期給付型）」，即日起在合作金庫銀行各分行銷售。

南山人壽推出的新商品「合利發利率變動型還本終身保險（定期給付型）」繳費二年，保障終身，第五保單年度末起，每年都能領取生存還本保險金，可協助積極規劃退休生活的保戶，早一步規劃，而屆臨退休的民眾，更可以使用這類的台幣商品，穩健配置退休保障。

2025年超高齡社會即將來臨，台灣保險業報告指出，人口老化是全球共同議題。

南山人壽呼籲，運用保險協助分散長壽風險，安穩規劃樂活退休。同時宣布即日起推出具有多重保障功能的全新商品「南山人壽合利發利率變動型還本終身保險（定期給付型）」，在合作金庫銀行各分行銷售，讓有需要的民眾，彈性運用與靈活規劃退休生活。

新商品具有五大特色：

一、0至75歲皆可投保，滿足不同客群的保險規劃需求。

二、第五保單年度末起每年可領取生存還本保險金，延後開始還本以強化還本金的效益。

三、繳費二年保障終身。

四、身故與完全失能保險金可選擇分期定期給付，彈性規劃給付比例及給付期間。

五、高額投保另享有高保額折扣，最高可享2%保費折扣（含繳費折扣）。

以50歲男性投保、基本保額新台幣650萬元為例，表定年繳保費為538萬200元，在首、續期轉帳及高保額折扣下，年繳保費為527萬4,360元，假設各年度宣告利率皆為2.45%不變，於第五保單年度末可領取生存還本保險金22萬3,650元；若第七保單年度起增值回饋分享金選擇以現金給付，以第七保單年度末為例，可領取增值回饋分享金及生存還本保險金合計約24萬7,471元。

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臺銀人壽金美旺美元利率變動型終身壽險(定期給付型)

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