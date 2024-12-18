彰銀榮登永續指數雙榜

具有悠久歷史及廣泛影響力之道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI），釋出2024年最新評選結果，彰化銀行（2801）不僅再度入選「世界指數」(DJSI World)成分股，更首次晉升「新興市場指數」之列，成為全球永續發展領航者之一。

彰銀在標準普爾全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment）表現亮眼，在18個評選面向中，「重大性」(Materiality)、「政策影響」(Policy Influence)、「勞動實踐指標」(Labor Practice Indicators)、「顧客關係管理」(Customer Relationship Management)及「隱私權保護」(Privacy Protection) 五大題組獲滿分，顯示彰銀將企業營運結合永續目標，攜手客戶夥伴朝向「科學減碳、責任投資、盡職授信、普惠金融」4C願景深獲肯定，躋身國際永續標竿企業行列。

彰銀以4C永續願景起步，全力推展減碳行動，執行成果包含減碳目標經科學基礎減量目標倡議(SBTi)審核通過、海內外及子公司全數營運據點通過ISO 14064-1查證、導入PCAF方法學完成投融資業務碳排放量計算等，最新盤查年度範疇一、二碳排放較2020年減少16.97%，持續維持年平均減量4.2%之設定目標，同時積極規劃與客戶議合及減碳行動，邁步2050年淨零承諾路徑。

於永續業務發展方面，彰銀推出「綠色存款專案」，將客戶存放資金投入綠色授信項目、透過聯貸案ESG指標的達成調降動用利率加碼、與多方場域結盟推廣綠色減碳行動支付方式等方案，積極結合核心本業搭建上中下游完整綠色金融價值鏈，攜手客戶共創美好綠色家園，共同落實永續目標。

彰銀董事長胡光華指出，彰銀深耕永續，ESG績效獲國內外高度肯定，未來會持續將此殊榮化為成長動能，以實際行動穩步實踐永續計畫，全面促進責任金融、公司治理、社會共融與環境永續之共榮發展。