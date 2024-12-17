義联集團旗下億威電子系統股份有限公司委由華南銀行統籌主辦7年期10億元聯合授信案於昨（17）日完成簽約，由華南銀行統籌主辦並擔任管理銀行，參貸銀行團包括兆豐銀行、合作金庫及土地銀行，簽約儀式於義联集團高雄萬豪酒店舉行，由華南銀行副總經理張炳輝及億威電子董事長張振武共同主持。

本案為億威電子成立來首件聯貸案，資金用途為購置高雄廠房、機器設備暨充實營運資金，在金融同業踴躍參與下，短期間內即超額募集完成，顯見銀行團對億威電子經營績效及未來前景高度肯定與支持。

億威電子成立於1988年，2006年併入義联集團上市公司燁輝企業，億威電子產品涵括軍用規格PC板組裝及高精密度工業規格電子系統設計製造、改良及維修等，製造技術通過中科院及工研院驗證，多次與工研院及中科院等單位進行合作開發案，曾參與我國國防武器系統自製開發計畫，為國防工業績優廠商之一。

億威電子近年來更致力於投入當今最熱門之無線射頻領域，新增高雄廠產線即是看好射頻通訊未來市場需求，近期更與集團成員燁輝企業攜手共同開發出大型堆高機AI主動安全防護系統，以及多項Smart Manufacturing智慧製造服務系統。

此次也藉由擴建高雄廠房，實現義联集團創辦人林義守加碼投資高雄的承諾。

華南銀行為響應政府2050淨零轉型政策，去年來陸續推出「綠色融資貸款」、「永續績效連結授信」及「中小企業淨零轉型融資專案」等專案貸款外，今年加碼提供「減碳轉型優惠融資專案貸款」，積極藉由金融力量引導資金協助企業達成綠色轉型。

未來持續透過聯貸方式引領同業將授信資金導入與永續相關的綠色產業，同時秉持信賴、熱誠、創新的經營理念，提供更多元且全方位的金融服務，為環境、社會及企業永續發展貢獻力量。