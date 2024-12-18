玉山銀、長庚簽署MOU

玉山銀行攜手長庚紀念醫院共同推動ESG永續發展，於16日共同簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），玉山與林口長庚醫院及台北長庚醫院將共同邁向淨零轉型目標，同時，玉山也提供專業且長遠的永續諮詢顧問服務，以實踐環境社會共好的永續使命，一起打造台灣醫療永續生態圈。

玉山銀行董事長黃男州表示，林口長庚醫院本年度從37個國家、超過500個參賽機構中脫穎而出，榮獲國際醫院聯盟(IHF)「卓越醫院獎」最高榮譽金獎肯定，代表林口長庚在品質與安全、病人就醫經驗、醫療平權、成本效益及員工福祉等五項評選構面皆表現傑出，成就受國際肯定。

此次玉山與長庚紀念醫院簽署合作備忘錄，除了分享玉山多年來在永續實踐的經驗外，也將提供具體永續案例與最新ESG趨勢，並透過「玉山永續轉型平台」專業顧問團隊資源，共同規劃永續發展策略，朝淨零碳排目標邁進。

林口長庚醫院院長陳建宗表示，長庚醫院自創院以來秉持「取之於社會、用之於社會、止於至善、永續經營」的理念善盡社會責任，在ESG的實踐上，除致力於發展卓越醫療促進全民健康，也積極人才培育及推動社會公益，同時推動綠色醫院以達環境永續，並期望未來透過與玉山的合作，持續拓展推動永續發展的面向。

台北長庚醫院院長黃集仁也表示，期藉由本次合作，在提升醫療品質與永續經營上與玉山一起攜手向前，共創環境與社會共榮的美好家園。

玉山金控在永續發展不斷努力，除連續11年入選道瓊永續指數（DJSI）、擔任金融永續先行者聯盟第二任聯盟主席，也連續四年舉辦ESG永續倡議行動，2024年號召超過160家來自國內外的優質企業及醫療院所加入倡議，共同立下永續承諾。此外，已提供超過30家指標型醫院多元創新的金融服務，項目涵蓋金融服務、e化轉型及永續諮詢等。未來，玉山將持續攜手醫療院所，共同推動金融業與醫療產業永續共贏的嶄新模式，秉持成為世界一等企業公民的願景，共創美好家園。