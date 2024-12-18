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富邦金董座蔡明興：引導低碳轉型

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

富邦金控（2881）董事長蔡明興表示，氣候危機當前，金融機構引導資金流向，是決定經濟發展關鍵力量，近年氣候資金是聯合國氣候變遷大會（COP）關注焦點，COP29更通過新的氣候資金目標，在全球低碳轉型過程中，金融部門必須發揮影響力，引領經濟活動朝永續發展的方向邁進，相信未來有更多國際交流和合作機會。

富邦金控是台灣指標型金融機構之一，致力推動產業低碳轉型，除榮獲國際評比肯定，也得到政府機關的支持與認同，多次獲邀分享領航台灣永續金融的推動實績。包含2024年5月因應外交部邀請，赴日內瓦參與2024世界貿易組織年度最大盛事—公共論壇（WTO Public Forum），由富邦金控永續暨品牌公關處副總經理林茂生以「善用金融工具：金融業也能助攻產業綠色轉型」為主題，分享富邦金控積極結合核心本業，透過「投資、法人金融、個人金融、保險」等四大面向金融工具，促進友善環境目標。

富邦金控不僅是台灣金融業唯一代表，更是台灣金融業參加WTO公共論壇的首例，與國際社會交流台灣金融機構的永續金融實務經驗。此外，富邦金控亦於11月響應環境部舉辦的「COP29提升氣候行動的決心」系列論壇，由林茂生擔任開幕論壇講者之一，論述以綠色金融驅動低碳新願景，同時指派代表親赴亞塞拜然首都巴庫的COP29會場，觀察各國於氣候資金協商上的各面向觀點與考量。

富邦挺進國際永續舞台，展現跨越國界創造永續未來的決心，期待藉由在永續領域的多元參與，帶動各界正視氣候金融和經濟轉型的各項挑戰，在全球永續市場開創更多新的契機。

富邦金控 金融業

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