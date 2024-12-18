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富邦金蟬聯道瓊世界指數

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦金控再創永續佳績，連續八年入選道瓊世界指數成分股（DJSI World）、連續九年入選道瓊永續新興市場指數成分股，永續表現備受國際肯定。 富邦金控／提供
富邦金控再創永續佳績，連續八年入選道瓊世界指數成分股（DJSI World）、連續九年入選道瓊永續新興市場指數成分股，永續表現備受國際肯定。 富邦金控／提供

最具權威性的國際永續評比「道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，簡稱DJSI）」16日公布2024年指數成分股，富邦金控（2881）連續八年入選最高等級「道瓊世界指數（DJSI World）」成分股，總分位居全球保險業前3%，並有四個評選項目得分獲得全球保險業之首；同時，亦持續九年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股。

道瓊永續指數是全球第一個企業永續評比指標，超過20年永續評鑑經驗，2024年全球共逾9,400家企業參與評選，為現今國際最具公信力的企業永續評比權威。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控堅持永續經營使命，發揮金融業影響力，攜手台灣產業奔向淨零未來。2015年起全面啟動「永續經營ESG願景工程」以來，富邦金控在金融面、非金融面落實永續經營成果有目共睹，今年再次蟬聯「世界指數」與「新興市場指數」兩個成分股，且於「永續金融」成績大幅成長，顯見富邦金控長期落實企業永續經營理念與成果備受國際肯定。

富邦金控在企業營運上不斷追求永續競爭力，始終接軌世界級的永續標準，成果反映在今年DJSI經濟、環境、社會三個面向，其中資訊揭露透明度、政策影響力、稅務政策、人權議題等四個題組獲滿分，總得分為全球保險業前3%（即PR97）。

金融機構扮演引領資金流向的關鍵角色，於11月底甫落幕的COP29會議更被稱為金融氣候大會，各國對於氣候融資積極協商，顯見金融對於氣候變遷發展的重要性。富邦金控在「永續金融」和「氣候策略」等兩大面向接軌國際趨勢，相關題組得分均位居全球保險業前1%，特別是於2024年訂定適用於金控及各子公司的議合準則和投票準則的規範，期盼發揮金融影響力，帶動往來企業永續轉型。

為領航永續金融，富邦金控在低碳投融資、永續商品與服務、ESG議合等面向持續深化。不僅具體設定2030年2.91兆元低碳投融資的中長期目標（截至2024年第3季底已達成2.52兆元），旗下各子公司也響應低碳策略，結合核心本業推動各項永續商品與服務。

保險 富邦金控

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