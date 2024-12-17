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促保險資金投資公建、扶植產業 金管會提5大措施

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會主委彭金隆說，壽險業面臨資產、負債不匹配問題「加大台幣長期穩定投資」是一大解方，現在是引導壽險資金回流國內的最好時機。保險局長王麗惠說，將採放寬投資公建範圍、允許壽險資金直接或間接投資「五大信賴產業」等五大措施。

金管會將積極推動保險資金投入公建和政府扶植產業，將採五大措施，一、放寬投資公建範圍，如「促參法」中羅列的促參範圍可納入壽險業投資並簡化投資程序，主要是增加數位建設，如資料中心（Data center）。

二、將「五大信賴產業」納入壽險專案運用投資範圍，風險係數則依不同屬性而異，三、壽險透過私募和創投基金，將增列投資「五大信賴產業」並適用風險係數17.25%。

也就是說，壽險業直接和間接投資（如透過私募和創投基金）除可投資5+2、六大核心產業外，還新增五大信賴產業。

四、政府「兆元投資」有法規調適平台，可做跨部會的法規調適，五、私募基金投資範圍將新增永續債等。

彭金隆強調，壽險業在選擇投資標的時，必須與其負債成本相匹配。由於壽險資金具有成本，因此投資標的必須具有足夠的誘因，才能吸引業者投入。

他特別提到，壽險業偏好具有穩定現金流的投資標的，如高速公路收費、商港機場、以及電廠等。

他認為，要成功引導壽險資金回流，必須具備三大關鍵要素：充足的公共建設案源、適合的投資誘因，及法規配合。金管會將持續與各界合作，積極推動相關政策，期望能解決壽險業資產負債不匹配的問題，並讓壽險資金成為台灣經濟發展的重要動能。

創投基金 壽險業

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