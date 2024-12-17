將來銀：董事長鍾福貴請辭 新任董事長推選後另公告
純網銀將來銀行今天晚間公告，接獲董事長鍾福貴請辭董事長及董事職務，不過，董事長及董事任期到明年第一次股東臨時會2月5日後才會終止，新任董事長將待董事會推選後另外公告。
將來銀行今天發布重大訊息，收到鍾福貴的辭任書，預定在明年2月5日召開114年第一次股東臨時會，新任董事長待董事會推選後另行公告。
鍾福貴作為將來銀行首任董事長，擁有台大資訊管理碩士學位，曾任中華電信稽核長、北區分公司總經理、行政執行副總經理等職務。
將來銀行為台灣3家純網銀之一，股東包含中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路等。將來銀行2022年3月底正式開業，目前提供存款、放款、保險、房貸、基金等業務，也參與企業聯貸案參貸。
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