金管會擬翻修《保險法》聚焦這三大新興議題

金管會正研擬翻修《保險法》將納入新興議題，聚焦金融科技、永續金融和資本監理等三大項，其他如保險業延遲理賠的利息計算方式也會納入調整，但目前尚未有修法時程表。一旦正式啟動翻修，將是25年來首度大翻修《保險法》。前波大翻修是2001年。

金管會主委彭金隆日前在一場論壇指出，科技、永續等新發展趨勢，使《保險法》的投資規定是否能符合永續、綠色金融、低碳減碳，及資本適足規定又是否能發揮指引，讓保險業協助產業社會淨零，值得探討。

彭金隆也提及，明年虛擬資產將推進修法，將牽涉到跨幣別直接交易，並非傳統所能理解的模式，也將衝擊保險相關服務。

現行《保險法》部分內容已不符合當前金融市場狀況，保險局主秘古坤榮說，例如保險業延遲理賠的利息計算方案，是1997年當時依照銀行定存息所訂，當時利率是6%，但目前已遠低於這個水準，未來修法時也會納入討論。

依現行規定，保險公司未能在規定期限內，給付保戶理賠金，延遲給付保險金的利息是年利1分，相當年利率10%，未來將參考民法、市場利率、專家學者意見來重新制定。

其他因應新興議題，有三大項，一、金融科技，考慮如何將金融科技的應用納入《保險法》規範，二、永續金融，探討如何將永續金融概念與《保險法》結合，三、檢視2026年接軌國際會計準則後的資本監理相關規範。

金管會這次修法是回應市場變化，並擬採「結構性調整，不是東補一塊，西補一塊」，也因修法涉及廣泛，需要時間作反覆討論、及廣納外界意見，這三大項修法尚無具體時程表。

官員說，目前較快定案的是，金管會正積極推動的「數位保險公司（過去俗稱「純網路保險公司」）」相關法規預計在今年底公布。目前業者仍對數位保險公司保持高度興趣。