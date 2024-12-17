16家產險承保公共意外責任險 前10月賣逾30萬件

目前共16家產險公司承保公共意外責任險，金管會今天表示，民眾若參加活動或在公共場所發生意外事故而受有體傷或財物損失，向業者請求賠償時，若投保業者依法應負賠償責任，保險公司將依契約約定承保範圍理賠。

根據金管會統計，今年前10月產險業公共意外責任險簽單件數達30萬6595件，達2023年全年的94.2%；今年前10月產險業公共意外責任險簽單保費收入達新台幣28.81億元，達2023年全年的97.5%。

金管會保險局主秘古坤榮今天在例行記者會說明，進入耶誕、跨年及年末聚餐旺季，金管會提醒民眾，活動舉辦者或公共場所管理者為轉嫁責任風險可投保公共意外責任險，民眾若參加活動或在公共場所發生意外事故受有體傷或財物損失，向業者請求賠償且業者依法應負賠償責任，保險公司將依契約約定承保範圍理賠。

古坤榮指出，公共意外責任險由業者投保，受害民眾無法直接向保險公司求償，但受害民眾可保留所發生醫療費用或財物修復單據，向活動舉辦者或公共場所經營管理者請求損害賠償，由投保業者向保險公司申請理賠，保險公司將在保額範圍內，依受害民眾實際損失程度與投保業者依法應負賠償責任予以理賠。

古坤榮提醒，民眾參加戶外活動或出入公共場所時，可主動詢問活動主辦單位或場所業者投保狀況，亦可檢視所參加活動簡介的相關投保資訊，以維護自身權益。