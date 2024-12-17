將來銀董座鍾福貴請辭 明年2月開股臨會由郭水義接任

純網銀將來銀行董事長鍾福貴今日正式提出辭呈，將來銀行董事會預定明年2月5日召開2025年第一次股東臨時會，推選中華電信（2412）前董事長郭水義為新任董事長。

將來銀行晚間公告指出，17日接獲鍾福貴辭任書，請辭董事長及董事職務；董事長及董事任期至2025年第一次股東臨時會散會後終止。公司預定於明年2月5日召開第一次股東臨時會。至於新任董事長待董事會推選後另行公告。

中華電信上月董事會通過幾項重大人事案，其中旗下子公司將來銀行董事長由甫卸任中華電董座的郭水義接任。

據指出，鍾福貴為自然人董事，而非法人董事代表，因此程序上透過主動請辭方式進行。由於他已對將來銀當前上軌道的營運感到放心，可欣然功成身退。

中華電信持股將來銀46%，為最大股東。現年70歲的鍾福貴是將來銀行首任董事長，為中華電信技術背景出身，台大資訊管理碩士，是HiNet規劃創始的元老，曾任中華電信經營規劃處副總經理、數據分公司、北區分公司總經理，及總公司執行副總。

據悉，將來銀行正式開業前曾有一段較動盪時期，當時鍾福貴感到壓力較大，不過，後來在總經理許柏林到任後，公司營運逐漸上軌道，鍾福貴已感到可放心交棒，功成身退。