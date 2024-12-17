公股金融例會 財部促行庫控管土融動工、租賃業授信

公股金融事業例行季會今天登場，由財政部長莊翠雲主持。會中財政部督促行庫，儘快處理新青安違規案、追回利息補貼，並注意放款集中度、控管土融案及其動工期程，以及落實金管會對於融資租賃公司的徵授信4點規範。

財政部今天舉行公股金融事業例行季會，由莊翠雲主持，國庫署、行庫高層出席。此外，這次會議安排安侯建業聯合會計師事務所與會，分享數位科技與人工智慧（AI）的機會及管理風險；合作金庫也分享數位、AI相關作為。

與會人士轉述，今天會議中，財政部提醒，因應美國總統當選人川普明年1月重返白宮，公股金融事業應密切關注其新政策落實強度與廣度，注意國際金融情勢變化、地緣政治風險，妥善規劃資產配置、避險措施等。

與會人士指出，財政部也重申，公股行庫繼續加強內稽內控、強化公股金控旗下各子公司獲利動能，關注政府後續政策規劃，以利掌握台商資金回流商機，也要建立友善職場環境、增進員工向心力；同時，對於運動產業的贊助、選手的栽培，行庫可多加支持。

12月初，市場出現泛公股金融機構整併的「公公併」傳聞。不過，與會人士表示，今天會議並無觸及任何併購議題。

此外，與會人士指出，財政部表示，台灣力拚2050年實現淨零碳排，政府兆元投資方案將推出綠色永續債券等多元金融商品，鼓勵行庫響應；離岸風電方面，由於公股銀行跟民營、外商銀行比，參與度確實相對較低，財政部在會中提及，希望公股銀在評估風險、授信5P原則之下，考量加大力道投入離岸風電聯貸案的可行性。

針對新青安房貸，與會人士說，雖然現在交易已回歸理性，財政部仍提醒行庫，轉租、人頭違規案要儘快處理、追回利息補貼，並繼續遵照主管機關規範，加強落實貸前徵審、貸後管理，自住首購及契約中的貸款優先辦理等。

至於授信集中度，與會者指出，財政部督促行庫對任一產業的授信放款，都務必審慎、勿過度集中；土融方面，央行規定，向銀行申請購地貸款的建商必須在18個月內動工興建，財政部在會中提醒，行庫應控管相關案件動工進程，依約做好貸後追蹤管理。

針對外界關注融資租賃公司的資金流入房市，與會者表示，財政部也督促公股銀，落實金管會日前發布的徵授信4點規範，包含對融資租賃公司放款資金用途若屬對不動產業的資金融通，應併計入相關的內部風險控管放款總量管制等。