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金管會：逐年檢視銀行建融集中度 偏高將要求改善

中央社／ 台北17日電

央行19日將舉行理監事會，是否會再祭房市管制措施備受矚目。金管會今天召開國銀總經理會議，督促銀行注意信用資源有效配置及合理運用，金管會將依差異化管理原則，對建築貸款集中度偏高銀行要求增提備抵呆帳。

金管會今天召開本國銀行總經理第58次業務聯繫會議及表揚典禮，會中給予4大監理指示，包括請銀行持續落實執行公平待客原則、配合打詐、強化不動產風險控管及強化綠色授信檢核機制。

為鼓勵銀行配合打擊詐騙，金管會表示，銀行防詐作為已納入永續金融評鑑指標及金融服務業公平待客加分項目，並簡化防詐衍生客訴案件內部報告內容及流程等，亦將對辦理防詐成效良好銀行予以表揚。

金管會指出，希望各銀行持續優化電子化平台調閱效率、建立金融同業間阻詐技術分享平台、金融機構設置打詐專責單位、持續投入資源研發精進阻詐技術，期許金融機構依精準化防詐、隱密以有效、彈性以應變原則，公私協力共同精進防詐。

新青安貸款炒熱房市，今年本國銀行房貸餘額成長飛速，金管會今天於國銀總經理會議提點，請銀行注意信用資源有效配置及合理運用，金管會將三管齊下對銀行不動產放款業務進行監理。

首先，金管會將督促金融機構加強不動產業務風險控管；其次，金管會後續將持續辦理不動產授信業務專案金檢。

第3，金管會每年初會檢視銀行前一年度建築貸款集中度，是否有集中度過高須發函要求改善者，依差異化管理原則，金管會將要求建築貸款集中度偏高銀行增提備抵呆帳。

金管會於今天會中也提到，規劃2025年底將綠色授信、永續績效連結授信及社會責任授信納入銀行內控制度及內部稽核規範，並自2028年起將綠色授信、永續績效連結授信及社會責任授信報送資訊及程序列入金檢重點。

房市 詐騙 金管會

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