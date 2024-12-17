財長：創新促參機制 發政府永續債吸引保險業投資台灣

財政部長莊翠雲17日指出，過去和保險業接觸了解到業者願意投資台灣，但礙於案源太少或很小，不適合保險業投資。財部將打造政府和民間促參提案創新機制，部會提出新興計畫須優先評估是否採用促參方式，確保從源頭擴大案源，以及輔導部會和地方政府發行永續債券，增加公共建設相關金融產品，吸引保險業投資。

莊翠雲出席「2024保險論壇」時表示，統計2013-2023年民間參與公共建設案件共1,262件、投資金額1兆4,665億元，其中保險業投資37件共3,244億元，占民間參與公建22%，顯示保險業參與國內公建仍有很大發展空間。

她說，為引導保險業資金挹注國家建設，財政部持續優化民間參與公建環境，2022年底修正民間參與公共建設法，開啟促參2.0新紀元，擴大民間參與類別，新增影視音設施、綠能設施、農業和資源循環再利用、及數位建設四種新興公建類別，讓保險業有更多投資標的參與國家建設。

此外，增訂政府有償取得公共服務(有償PPP)完成法制化，打破過去促參政府零出資概念，希望透過有償PPP讓民間機構投資、興建及營運具有穩定、流動性的長期資金流，而這也是保險業投資非常在意的特色。

另在財政部設立履約爭議調解會，產官學代表皆參與，讓甲乙雙方的爭議有效解決，使促參案推動不中斷，流程更嚴謹，吸引保險業投資公建。

至於近期跨部會的「兆元投資國家發展方案」方面，莊翠雲表示，財部負責創新促參機制策略，解決實務面問題，達成大投資目標，包括具體解決保險業認為公建案源不足問題，透過政府主動出擊打造政府和民間提案創新機制；在政府端，中央部會及國營事業提出新興計畫必須優先評估是否採用促參方式辦理，確保從源頭擴大促參案源。民間端開放受理提案建議，積極協助媒合政府機關辦理，透過雙方提案機制讓促參案件來源數量提升擴大商機。

第二，加速排除執行及法規問題，政院新設置促參推動專案會議轄下設有工作小組及法規調適小組，為鼓勵民間投資法規勢必要適度鬆綁。另，財部新設促參專案辦公室及單一服務窗口負責營運促參提案平台，給予諮詢及輔導確保案件推展。

最後是增加公建相關金融產品，財部會強化推廣政府永續債券，積極輔導部會及地方政府發行政府永續債券，增加公建金融商品，吸引保險資金投資。