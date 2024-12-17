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金管會擬翻修保險法 將研議調降遲延利息年利率

中央社／ 台北17日電

睽違逾20年，金管會研議結構性翻修保險法。金管會今天證實，產險公會提案建議調降保險法第34條第2項保險理賠遲延利息年利率，考量目前金融市場利率水準已遠低於修訂條文當年，確實可重新檢視調整，目前已在研議中，一旦確定修正，產、壽險保單將全面適用。

保險法第34條明定，保險公司應於要保人或被保險人交齊證明文件後，於約定期限內給付賠償金額，若無約定期限，應於接到通知後15日內給付，若保險公司因可歸責自身事由致未在規定期限內給付理賠金，應給付遲延利息年利1分，相當年利率10%。

產險公會向金管會建議，此條文立法至今已歷經27年，相較立法當時經濟環境背景，目前擔保放款融通利率及1年期存款牌告利率均已大幅下降，加上近年政府對金融業強化監理強度、提高金融消費者保護措施，保險公司藉故拖延給付情況已式微，希望調降此項法定利率水準。

金管會保險局主秘古坤榮今天在例行記者會說明，參酌1997年間銀行1年期定期存款利率約6%，保險法第34條第2項明定以年利1分作為遲延利息計算標準，目的是保護被保險人利益，避免保險公司藉故推諉延遲，迄今確實發揮功能。

不過，古坤榮也指出，考量目前金融市場利率水準已遠低於當年，確實可重新檢視調整、兼顧雙方權益，金管會目前已在研議中，將綜合參考民法及市場利率等，審酌研訂遲延利息年利率水準，一旦確定修正，產、壽險保單將全面適用。

近年適用到保險理賠遲延利息年利率10%，較知名為防疫險風暴期間，因大量理賠案件湧入產險公司，產險公司一時消化不及，普遍發生理賠延宕。

古坤榮指出，金管會研議進行保險法結構性翻修，目前正通盤檢視條文，除了產險公會提案外，最近關切議題皆會納入討論，包括近年金融科技及永續金融趨勢，及學者業界對接軌國際保險新制後資本監理規範的建議等。

外界關注，金管會何時會提出大規模翻修的保險法修正草案，古坤榮則說，「目前沒有時間表」。

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