金管會業務限令 6家金融業年底前難解、緊盯三商壽 RBC

6家遭金管會限制業務的金融保險業，年底前恐都無法解禁。根據金管會17日最新統計，共計1家券商、2家投信以及2家壽險業，限制業務到年底前都不會解禁。另外，三商美邦人壽（2867）因資本適足率（RBC）至今年6月底仍未回到200％法規標準，如果年底再未能達標，明年金管會保險局將會要求「他們（三商壽）再努力，大股東必須再想辦法」。

金管會統計至12月17日為止，康和證券、街口投信、國泰投信，以及宏泰人壽、新光人壽以及三商美邦人壽，都因未達到符合金管會的改善計畫，或是未申請改善計畫、無法獲得解禁，抑或過了時間沒改善，相關部分業務遭限制。

其中，今年最新新增遭處分的三商美邦人壽，因財務指標未達雙監理指標等因素，在今年7月遭處分不得新增與利害關係人之授信或其他交易，直至該公司資本適足率達法定標準並報經金管會同意後，才能恢復辦理。

保險局主秘古坤榮指出，近期持續與三商壽溝通改善，保險局也注意並持續關心，假設年底三商壽RBC再未達標，會要求「他們再努力，大股東必須再想辦法」。

古坤榮指出，三商壽有提出財務改善計畫「可行就要落實」，「假設都達不到，就要提替代方案」，如果做不到或是效果不大，就應該要提新的方案，雖然三商壽很積極，但「積極與有效」是兩件事。假設三商壽RBC年底未達標，會再找三商壽經營團隊溝通？古坤榮回應「沒錯」。

三商壽連5期資本適足率（RBC）低於法定標準，持續透過增資、發債以充實資本強化資本，將採現金增資、發行次債，並持續洽談策略性投資人，11月13日董事會決議通過辦理3億股現增，拚今年底RBC達200%目標。

康和證券今年6月因遭金管會業務檢查時，發現違反公司治理以及沒有落實內控，遭罰24萬元，且命令公司要委託非簽證會計師，針對改善後內部控制制度執行情形出具專案審查報告，至本會認可缺失改善前，不得增加對子公司之轉投資。金管會指出，康和證券至目前尚未函報會計師專案審查報告。

街口投信則因2020年遭金管會認定廣告文宣有重大缺失等等誤導投資人事宜，罰鍰新台幣300萬元予以警告處分、並限制公司不得受理投資人透過電子支付帳戶申購買回所經理的「街口多重資產證券投資信託基金」，也要求公司需對改善後的內部控制環境及執行情形出具會計師（不可委託財報簽證會計師事務所）專案審查報告。

金管會指出，街口投信已經在11月函報專案審查報告，金管會內部正在處理中，假設認可，就可以解除業務限制。

國泰投信今年4月中因經理人任職期間違反個人交易，遭金管會處以警告與罰鍰120萬元，起算一年內不能申報募集投資於國外有價證券之證券投資信託基金案件，時間到明年4月中。

宏泰人壽2019年遭金管會因辦理不動產投資違反保險法規定，罰鍰100萬元並限制公司，自裁處書送達翌日起不得新增不動產投資（已取得建照之在建工程除外），且須經金管會認可完成改善後始得恢復辦理。金管會指出，宏泰人壽尚未完成改善。

新光人壽2022年3月遭金管會因認定辦理資金運用、不動產投資管理以及其他業務等核有嚴重缺失，認定有礙健全經營之虞，遭罰鍰300萬元，並限制部分業務三年，時間到明年3月為止。