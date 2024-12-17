快訊

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

你住在斷層帶上嗎？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

凱基金控連續五年入選「道瓊永續指數」成分股

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

凱基金（2883）永續實績再獲國際級雙重肯定，2024年DJSI道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indexes，DJSI）公布最新評選結果，凱基金控連續五年入選道瓊永續指數成分股，名列世界指數（DJSI World）與新興市場（DJSI Emerging Markets）雙指數。此外， MSCI ESG公布的最新評等，凱基金控躋身A等評級行列，成為全球ESG領先企業。

道瓊永續指數是全球第一個企業永續投資評比指標，每年針對企業在經濟、社會與環境三大面向進行企業永續評鑑，各產業類別中永續發展表現得分最高的 10% 才能入選 DJSI 指數成分股。2024年度的企業永續評鑑，全球共有上萬家企業參與，凱基金控脫穎而出，成為最終入選「道瓊永續指數」成分股的傑出企業之一，凱基金控在「透明報導」、「客戶關係管理」等兩個項目取得滿分，「重大性」項目取得99分的高分，環境面向更獲得全球保險業第三的佳績，彰顯凱基金控在永續發展的成就獲得國際高度認可。

MSCI是Morgan Stanley Capital International的ESG評等工具，以關鍵指標衡量企業對ESG 相關財務風險的暴露程度，以及對ESG機會的管理能力，是全球最具公信力的ESG評等工具之一，同時也是許多ESG基金投資的重要參考指標。凱基金控晉升至A等評級，顯示凱基金控在管理ESG風險和機會，深具韌性及開創性。

除了國際ESG評比之外，凱基金控在國內永續獎項上亦大放異彩，2024臺灣企業永續獎榮獲綜合績效之台灣100大永續典範企業獎、永續報告之金融及保險業金級，彰顯凱基金控於金融市場長期經營、永續深耕的傑出成果。

凱基金控秉持ONE KGI精神，攜手子公司深化永續經營，將持續深耕經濟、社會與環境三大面向，運用自身金融專長，為投資人、客戶及社會創造永續價值。

ESG 凱基金

延伸閱讀

長榮航入選道瓊永續指數成分股 奪S&P Global CSA全球航空業最高分

「你今天ESG了嗎？」 公股人壽推出綠色金融小學堂 完成測驗抽超商咖啡、500元禮券！

00966B統一ESG長天期債券ETF掛牌 聚焦三大優勢

道瓊永續指數 中華電蟬聯世界成分股

相關新聞

銀行高利吸收存款破解房貸放款限制？金管會說話了

銀行房貸水位拉警報，使得銀行核貸房貸申請案件受到限制，但銀行只要存款增加，放款空間也會變大，因此近期出現銀行以高利率吸引...

中國信託董事化身一日客服 強化防詐、友善金融措施

中國信託商業銀行持續精進公平待客具體作為、提升服務品質，副董事長詹庭禎偕同董事許妙靜，於12月13日前往中信銀行位於台北...

市場靜待Fed會議 新台幣放量走貶收32.515元

美國聯準會開會在即，美元指數反彈，站回107大關之上，亞幣同步走弱，儘管交投量能放大，但因缺乏方向性，新台幣兌美元延續區...

富邦金控再創佳績 連八年入選道瓊世界指數成分股、居全球保險業前3%

富邦金控（2881）致力永續的成果再獲國際肯定！最具權威性的國際永續評比「道瓊永續指數（Dow Jones Sustai...

惠譽信評：2025台灣租賃業展望中性 面臨增強的行業自律規範

惠譽信評非銀金融機構評等副總許書瑜表示，2025年「中性」的行業展望反映穩定的經濟及融資環境狀況，租賃行業面臨增強的行業...

房產大數據／房貸利率創15年新高！這縣市核貸量最慘 第四季央行政策成焦點

《房產溫度計》每週一揭曉上週房市熱門關鍵字。受到央行打房政策影響，房貸難度增，利率也持續攀升。隨著第四季央行理監事會議19日將登場，專家分析可能情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。