凱基金控連續五年入選「道瓊永續指數」成分股

凱基金（2883）永續實績再獲國際級雙重肯定，2024年DJSI道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indexes，DJSI）公布最新評選結果，凱基金控連續五年入選道瓊永續指數成分股，名列世界指數（DJSI World）與新興市場（DJSI Emerging Markets）雙指數。此外， MSCI ESG公布的最新評等，凱基金控躋身A等評級行列，成為全球ESG領先企業。

道瓊永續指數是全球第一個企業永續投資評比指標，每年針對企業在經濟、社會與環境三大面向進行企業永續評鑑，各產業類別中永續發展表現得分最高的 10% 才能入選 DJSI 指數成分股。2024年度的企業永續評鑑，全球共有上萬家企業參與，凱基金控脫穎而出，成為最終入選「道瓊永續指數」成分股的傑出企業之一，凱基金控在「透明報導」、「客戶關係管理」等兩個項目取得滿分，「重大性」項目取得99分的高分，環境面向更獲得全球保險業第三的佳績，彰顯凱基金控在永續發展的成就獲得國際高度認可。

MSCI是Morgan Stanley Capital International的ESG評等工具，以關鍵指標衡量企業對ESG 相關財務風險的暴露程度，以及對ESG機會的管理能力，是全球最具公信力的ESG評等工具之一，同時也是許多ESG基金投資的重要參考指標。凱基金控晉升至A等評級，顯示凱基金控在管理ESG風險和機會，深具韌性及開創性。

除了國際ESG評比之外，凱基金控在國內永續獎項上亦大放異彩，2024臺灣企業永續獎榮獲綜合績效之台灣100大永續典範企業獎、永續報告之金融及保險業金級，彰顯凱基金控於金融市場長期經營、永續深耕的傑出成果。

凱基金控秉持ONE KGI精神，攜手子公司深化永續經營，將持續深耕經濟、社會與環境三大面向，運用自身金融專長，為投資人、客戶及社會創造永續價值。