中租控股居道瓊永續世界指數多元金融資本市場類第二名

中租-KY（5871）宣布，中租控股連續五年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI)）成分股，於多元金融服務與資本市場（FBN Diversified Financial Services and Capital Markets）類別，名列世界指數（DJSI World）與新興市場指數（DJSI Emerging Markets）第二。

依據國際評比機構S&P Global公布資訊，2024年邀請全球1.3萬家企業參與評比，僅得分前10％企業才能入選，成為DJSI成份股。而中租控股在經濟、環境與社會三面向評分，皆高於同業。21項評選題組中10項居全組最高，包括透明度報導、企業倫理、政策影響力、稅務策略、氣候策略、去碳化策略、人權、人力資本發展、普惠金融與客戶關係管理等項目表現突出。

其中，在促進普惠金融面向，中租控股自1977年成立迄今，堅守融資租賃產業定位價值，支援各產業類型的中小企業與微型企業成長發展，提供資金援助，協助生財設備購置，以改善中小企業因自身還款能力或信用條件等因素，不易取得金融機構資金的困境。

同時，也提供多元化的非財務性支持，協助中小企業提升營運能力與實踐ESG，包括與中小企業總會合作舉辦12屆中小企業策略論壇，與商周出版四本中堅實力書籍，與台灣經濟研究院合作推動中小企業ESG自評輔導，與《商周》推動ESG共學圈課程，以及與《天下雜誌》合作中小企業ESG研究報導。