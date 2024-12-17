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兆豐銀辦SBT議合工作坊 致力成為企業低碳轉型堅強後盾

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行首次舉辦SBT議合工作坊，淨零轉型，兆豐同行。前排為兆豐銀行副總經理呂玉娟(左)與勤業眾信執行副總經理李介文(右)。兆豐銀行／提供
兆豐銀行首次舉辦SBT議合工作坊，淨零轉型，兆豐同行。前排為兆豐銀行副總經理呂玉娟(左)與勤業眾信執行副總經理李介文(右)。兆豐銀行／提供

兆豐金（2886）旗下兆豐銀行長期關注國際氣候變遷議題，以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，舉辦多場ESG講座，持續向銀行同仁、投融資客戶傳遞ESG相關資訊、提升永續知能。本次兆豐銀行SBT議合工作坊，由副總經理呂玉娟代表致詞，勤業眾信執行副總經理李介文進行專題演講，分享淨零永續趨勢，共計約30家企業、逾50人熱烈參與，涵蓋電子製造業、航運業、水泥製造業、運輸與倉儲業等產業。會中也針對「永續經濟活動認定參考指引」進行相關說明，以引導在場來賓制定減碳轉型或改善計畫，以逐步達到參考指引所訂的永續條件。

兆豐銀行表示，截至今年11月底，全球已有超過9,000家企業響應SBT，其中有6,000多家已制定並通過SBT設定，顯示在國際間已有許多企業對永續與低碳發展的重視。面對國際監管要求、市場進入與品牌供應鏈規範等，台灣的企業須加快淨零轉型的步伐，提升經營韌性、厚植國際競爭力。兆豐銀行本次工作坊聚焦協助投融資客戶了解碳排量目標的設定指引、標準、減碳建議，透過科學基礎明確量化減排途徑，以擬定企業低碳轉型策略。本次SBT議合工作坊中，各企業在專業顧問指導協助下討論熱烈，對於接軌國際永續趨勢展現高度興趣與決心。

兆豐銀行表示，銀行業碳排放量逾90%是來自範疇三投融資部位，因此銀行業除了透過自身減排措施降低範疇一、範疇二的碳排量外，應將客戶的碳排放納入投融資業務決策中，在銀行推動核心業務的過程中，擔任連結金融產業、環境保護與經濟成長間的橋樑，以驅動整個社會發展低碳經濟，致力達成淨零排放目標，完善永續金融生態圈。兆豐銀行將攜手企業一同前進，發揮金融業者形塑永續社會的正向影響力。

兆豐銀行 碳排放 製造業

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