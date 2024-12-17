銀行高利吸收存款破解房貸放款限制？金管會說話了

銀行房貸水位拉警報，使得銀行核貸房貸申請案件受到限制，但銀行只要存款增加，放款空間也會變大，因此近期出現銀行以高利率吸引短期定期存款資金的現象。不過，金管會表示，本國銀行存款餘額今年1至10月月增率微幅成長，差異並不大。

銀行法第72-2條規定，不動產放款餘額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30％，被稱為不動產放款天條，央行今年年中就發現多家本國銀行已接近27％，因此要求銀行妥善調整處理。先前就有房地產專家表示，銀行發現房貸利率拉高至3％，還是有人願意申貸，銀行也就願意以高於2％的利率來吸收高利活存、定存的存款。

金管會銀行局副局長侯立洋今天表示，統計今年1至10月本國銀行存款月增率都是微幅成長，大約介於0.17％到1.1％之間，看來差異不大；其次，銀行主要業務就是吸收大眾存款提供資金中介，為了持續業務動能，部分銀行依照其業務規模、資產負債等結構因素，給予存款戶比較優惠的利率條件，在符合銀行的內外部流動性、風險控管規範下，屬於銀行業務自主經營範疇。

同時，銀行若是以短期負債來籌措資金、支應業務的發展，應該要注意流動性相關的風險控管，侯立洋指出，觀察銀行的流動性覆蓋率LCR，近年來超過120％，且個別銀行LCR都高於法定的最低標準100%，因此銀行局認為，整體銀行業流動性尚屬充裕。

由於央行政策利率偏低，長期以來新台幣的銀行存款利率都不佳，不過，現在銀行對存款需求大，紛紛祭出高利活存、定存，尤其數位帳戶的利率很敢給，2024年第4季數位帳戶活存利率新戶最高的有10％。