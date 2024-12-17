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市場靜待Fed會議 新台幣放量走貶收32.515元

中央社／ 台北17日電
新台幣兌美元延續區間整理格局。聯合報系資料照
新台幣兌美元延續區間整理格局。聯合報系資料照

美國聯準會開會在即，美元指數反彈，站回107大關之上，亞幣同步走弱，儘管交投量能放大，但因缺乏方向性，新台幣兌美元延續區間整理格局，今天收盤收在32.515元，貶值3分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至23.825億美元。

本週是超級央行週，美國、英國、日本央行都將宣布最新利率政策，市場高度觀望。

外匯交易員指出，市場押注美國聯準會本週將降息1碼，但美國總統當選人川普將於明年1月上任，其政策激進作風恐增添通膨壓力及經濟不確定性，主要央行釋出的態度及貨幣政策路徑受到矚目，本週明顯感受到市場觀望氛圍轉趨濃厚。

台灣股匯市今天同步收低，台股早盤上漲逾百點，但受累於台積電尾盤翻黑，加權指數終場下跌21.89點，以23018.01點作收。

新台幣兌美元今天以32.47元開出，先是小幅走揚，隨後便因美元買盤進場，匯價翻黑，最低觸及32.53元。

外匯交易員表示，雖然外資今天對台股呈現小幅買超，但在匯市雙向操作，上午偏匯入，下午又有另一股勢力匯出，投信方面也有些投資款前進海外，加上進出口商的實質拋補，市場各方力道皆有，導致匯價拉鋸。

展望新台幣走勢，外匯交易員認為，短線亞幣各有難題，欲振乏力，後續先看主要央行利率決策出爐後，國際盤如何表現，而後是台股有無新的題材，帶動資金行情，為新台幣提供有力支撐。

新台幣 日本央行 美國聯準會

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