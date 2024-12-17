企業須面對永續風險挑戰 KPMG報告揭這能力是轉型關鍵

隨著「不平等及社會相關財務揭露框架」（TISFD）預計於2026年正式實施，KPMG安侯建業17日發表第二屆《臺灣永續風險大調查》，調查結果顯示，超過80%的企業認為永續風險將衝擊核心競爭力，其中社會面（S）的永續風險尤為緊迫，發展「社會應對力」已成為企業eSg績效表現的關鍵。

KPMG安侯建業執行長施威銘指出，TISFD將於2025年推出試行草案、2026年正式上路，本次調查發現，在最受關注的十大永續風險中，社會風險占五項，包括「少子化」、「超高齡化」、「經濟不平等」、「社會對立」及「心理健康惡化」，企業需盡早採取創新行動，提升應對能力，將風險轉化為轉型機會，實現長期永續發展。

該調查涵蓋企業、工商團體及非營利組織等利害關係人，回收1,021份樣本，揭示六大關鍵警訊，第一，多數企業準備不足，超過80%的企業認為永續風險將影響核心競爭力，但92%的企業尚未或僅初步做好準備，且逾85%認為營運不穩定性增加，顯示永續風險已對當前經營構成挑戰。

第二，社會風險具深遠影響，受訪者擔憂九大風險將於五年內影響超過半數台灣人口，其中包括六項社會風險。KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠表示，如何發展社會應對力以有效回應榜上的社會風險，已成為企業績效表現與台灣未來發展的重要課題。

第三，永續創新挑戰重重超過60%的企業在推動ESG目標時，面臨評估影響力困難、內部認知不足及缺乏專業人力等挑戰。大型企業多受困於跨部門合作及認知落差，而中小企業則面臨資金不足的壓力。

第四，使命型組織資源有限，逾半數使命型組織因缺乏資金、人才及行銷力，難以進行影響力評估或清楚傳達價值，導致難以吸引內外部支持，對風險回應成效有限。

第五，跨世代觀點分歧，調查顯示，不同世代對於風險應對責任的看法存在分歧。年輕族群認為政府與企業應負起更多責任，但對其行動的信心不足，而年長世代則傾向相信集體努力的重要性。

第六，未來信心不足僅38%的受訪者對台灣未來抱持樂觀態度，且對於企業、政府能否有效應對風險存有疑慮。

KPMG安侯建業國際新秩序整合策略辦公室主持人劉中惠指出，企業應聚焦於提升韌性，以全局觀應對地緣政治、氣候變遷及科技挑戰，進一步制定能平衡風險與創新的策略，期待透過此次調查，喚起企業與社會各界對永續風險的重視，推動台灣在全球永續發展浪潮中占得先機。