台北富邦銀行落實公平待客有成 二度獲金管會頒發前25%績優銀行

金管會銀行局17日舉辦「本國銀行總經理業務聯繫會議及表揚典禮」，台北富邦銀行以傑出的公平待客作為，二度蟬聯國銀前25%績優銀行，今由總經理郭倍廷代表受獎。郭倍廷表示，公平待客是一場不斷自我超越的耐力賽，北富銀在實踐公平待客過程，長期耕耘於型塑內部重視公平待客的文化及優化流程提升服務體驗，並與時俱進，導入AI科技，串聯跨界資源共同打詐、守護民眾資產，北富銀對「社會共好」的堅持，推進其公平待客作為持續精進、追求卓越，獲得各界的掌聲。

北富銀重視客戶權益、致力實踐公平待客，為將公平待客原則內化為日常服務的一部分，北富銀對內設立公平待客原則負責人、專責單位與跨部門小組，共同推展執行各項公平待客計畫，凝聚公司由上到下每位成員的共識；對外以客戶權益為核心，從金融安全、友善服務、知識賦能三面向著手，不僅優化作業流程提升客戶服務體驗，也進一步透過知識共享促進金融教育的普及，降低金融詐騙及剝削風險。

在金融安全上，北富銀與警政單位緊密合作，運用AI偵測專利技術開發「鷹眼模型」，提高對可疑帳戶的識別效率與精準度，並於今年1月啟用AI洗錢防制「獵鷹系統」，透過自主學習優化異常監控的準確度，解決洗錢防制人工作業假警報痛點，成為國銀中首家擁有AI智能模型洗錢防制系統的銀行。為強化金融安全防護力道，北富銀2023年在金管會、數位發展部及刑事局共同指導下，號召34家金融機構成立「鷹眼識詐聯盟」，與金融同業分享技術，合力打擊犯罪。北富銀指出，一如防制詐騙的措施與成效是落實「注意與忠實義務原則」的一環，北富銀透過鷹眼模型及獵鷹系統取得打詐騙、防洗錢的極佳成效，更希望透過聯盟讓所有銀行少繞彎路，也為民眾找到更有效的防詐機制。至今年11月，北富銀已成功攔截527件詐騙案，阻詐金額逾新台幣5.9億元。

分行的友善服務亦為北富銀落實公平待客的體現。北富銀秉持「361度的服務，多一度『心』的溫度」價值主張，提供客戶暖心服務，近年更積極強化高齡者及身心障礙者的權益保障，持續優化軟硬體設備、設計友善服務，並於全台179家分行配備視障語音ATM、陸續擴增功能，亦建置各障別友善服務指引及友善服務小天使，以完善無障礙的金融環境。同時，為提升公平待客服務品質，北富銀舉辦多元的教育訓練，深化員工的誠信與金融消費保護、金融專業知識，並將公平待客精神納入績效評核中，促進員工對消費者滿意度及公平待客原則規範的重視。

另外，北富銀也深耕金融知識的「賦能」，積極與外部機構、公益團體等合作，為不同族群量身訂做金融教育課程及教具，以普及金融知識及提升防詐、識詐能力，包括為高齡者設計簡單易上手的「富足人生」金融桌遊、為國小中高年級及身心障礙學生規劃專屬的「小富翁理財營」、為青少年設計遊戲式線上金融課程「小富翁成長日記」等，北富銀以多樣化的形式推廣金融教育，透過趣味互動教學、金融場景應用，幫助全民提升金融素養，實踐普惠金融。

展望未來，北富銀將持續提升服務品質，以公平待客與客戶保護作為企業核心，用心帶給客戶更好、更有感的服務體驗，並堅守「社會共好」信念，與業界共享公平待客經驗，期能引領金融業服務再升級，共同打造無障礙、更友善及安心的金融環境。