完備退休保障！南山人壽、合作金庫銀行強強聯手 首賣利變還本終身險

2025年超高齡社會來臨前，退休荷包成為熱門話題，越來越多人想知道如何完備退休保障「享受樂退人生」，南山人壽看準這波保障需求，在12月壓軸推出全新商品「南山人壽合利發利率變動型還本終身保險(定期給付型)」，即日起在合作金庫銀行各分行銷售，繳費2年，保障終身，第五保單年度末起，每年都能領取生存還本保險金，可協助積極規劃退休生活的保戶，早一步規劃，而屆臨退休的民眾，更可以使用這類的台幣商品，穩健配置退休保障。

2025年超高齡社會即將來臨，臺灣保險業報告指出，人口老化是全球共同議題，但臺灣高齡人口增長情況又更為顯著，在「長命百歲」不再是夢想的此時，今年發布的一項2024年全球退休金指數報告指出，根據各國退休金系統的充足性、可持續性和完整性來評比，臺灣在全球排名為倒數第10，此報告同時也表示壽命更長、生育率下降，不斷上升的照護成本，將讓各國政府的退休金計畫越來越壓力沉重。在如此的情況下，民眾若想擁有安穩無憂的退休生活，提早預做風險規劃，更是刻不容緩。

對此，南山人壽呼籲，運用保險協助分散長壽風險，安穩規劃樂活退休。同時宣布即日起推出具有多重保障功能的全新商品「南山人壽合利發利率變動型還本終身保險(定期給付型)」，在合作金庫銀行各分行銷售，讓有需要的民眾，彈性運用與靈活規劃退休生活。

新商品具有五大特色：(一)0~75歲皆可投保，滿足不同客群的保險規劃需求；(二)第5保單年度末起每年可領取生存還本保險金，延後開始還本以強化還本金的效益；(三)繳費2年保障終身；(四)身故與完全失能保險金可選擇分期定期給付，彈性規劃給付比例及給付期間；(五)高額投保另享有高保額折扣，最高可享2%保費折扣(含繳費折扣)。

以50歲男性投保、基本保額新台幣650萬元為例，表定年繳保費為5,380,200元，在首、續期轉帳及高保額折扣下，年繳保費為5,274,360元，假設各年度宣告利率皆為2.45%不變，於第五保單年度末可領取生存還本保險金223,650元；若第七保單年度起增值回饋分享金選擇以現金給付，以第七保單年度末為例，可領取增值回饋分享金及生存還本保險金合計約247,471元。

一般來說，民眾準備退休金，可能大多仰賴政府所提供的「勞工保險老年給付」、「國民年金保險老年年金」與「勞工退休金」保障，但隨著個人對於退休生活的水準要求不同，所需的金額也有所差異，若想要完備退休保障，真正無憂的「享受樂退人生」，南山人壽建議除了依自身條件評估，亦可優先考慮選擇兼顧保障、還本及傳承等功能的保險商品，以利變還本終身險類型的商品為例，有資產累積及還本領回的雙重保障項目，協助民眾及早規劃退休生活。