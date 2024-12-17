金融助攻醫療業永續 玉山銀與長庚醫院簽MOU
金融機構攜手醫療業共同面對淨零，玉山銀今天指出，與長庚紀念醫院簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），分享具體永續案例與包含碳盤查、永續報告書編撰等諮詢顧問服務，實現醫療永續。
玉山銀今天發布新聞稿指出，16日與長庚紀念醫院簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），將與林口長庚醫院及台北長庚醫院共同邁向淨零轉型目標。
玉山銀董事長黃男州表示，與長庚紀念醫院簽署合作備忘錄，除了分享玉山多年來在永續實踐的經驗外，也將提供具體永續案例，並透過「玉山永續轉型平台」專業顧問團隊資源，共同規劃永續發展策略。
玉山銀指出，將提供永續諮詢顧問服務，打造台灣醫療永續生態圈。玉山銀近期積極推動醫療體系永續發展，今年以來就與多家醫療機構簽署MOU，推動金融與醫療永續雙軌合作。
玉山銀補充，目前已與全台超過30家指標性醫院提供多元化的創新服務，涵蓋員工薪資轉帳、健保代收代付、數位轉型、國旅卡及永續諮詢等。
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