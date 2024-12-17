2個月培養素人變達人 富邦金控舉辦首屆生成式 AI 黑客松

AI競賽玩真的！富邦金控（2881）舉行首屆生成式AI（GenAI）黑客松，吸引金控暨6家子公司多達61組團隊提案，歷經半個月培訓、2個月的開發期，由技術專家和團隊共同討論下成功開發23組AI應用場景。16日富邦金控舉行GenAI黑客松決賽，共有9組團隊脫穎而出角逐冠軍，在超過1千名員工直播見證下，最終由來自富邦金控的「Gen單AI」團隊抱走第一名8萬元獎金！

富邦金控展現高度重視，由金控及四大子公司董事長或總經理共組專業評審團，親自評選出最佳團隊。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，GenAI正在徹底改變職場。透過舉辦AI黑客松，能鼓勵更多富邦內部同仁積極奔向AI、驗測AI，以正向精神貫徹ESG「數位策略」。

富邦金控首屆GenAI黑客松共有三大特色：第一、提供豐沛開發/培訓資源。除挑選簡易型、複雜型兩種平台供不同技術能力的參賽者選擇，更編列百萬實驗算力與經費供團隊實際開發；同時，亦結合資安、法遵部門討論資訊與安全性合規問題，設計不會外流資料的實驗環境。第二、號召子公司、非技術背景同仁加入。為了讓沒有技術背景的內勤、業務人員都可以參與，公司在培訓期上架五門線上課程，提供6場訓練、超過1千人次觀看課程，此外並特別邀請子公司資訊團隊或AI、數據科學團隊成為協辦單位，提供技術組隊人選；第三、強調可落地精神。此次黑客松從提案評分標準即納入「涉及工作業務流程」、「受惠使用者、場景面向廣」等面向，包含準決賽邀請子公司技術主管檢視技術可行性、總決賽請高層以商業策略視角評斷開發順序，在在都是以讓開發提案可實際導入公司內部的出發點為前提。

富邦金控創新科技處處長蔡承道指出，富邦金控希望把GenAI黑客松當作大型的驗測場，讓對AI有興趣、期待的內部同仁能有機會「玩真的」。未來將參考GenAI黑客松成果，評估導入生成式AI平台、快速布建此次實際開發的AI專案，更將運用「將素人培訓為AI達人」的經驗，持續培養更多富邦AI（00677U）人才。