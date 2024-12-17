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新台幣高利活存加碼！台新Richart祭最高3.5%優利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

小資族注意！數位帳戶龍頭台新Richart，17日宣布推出全新新臺幣優利子帳戶活動，新戶完成開戶即可享有新臺幣優利子帳戶最高3.5%優利，存滿限額利息最高逾1,700元，輸入指定活動代碼「2025TB」開戶，使用指定金融卡任刷一筆再享用戶禮NT500元；舊戶只要完成指定任務四選一，即可享有新臺幣優利子帳戶最高1.6%優利，存滿限額利息最高逾2,300元！

根據官方統計，全臺數位帳戶數已突破2,300萬戶，台新Richart以完整數位金融服務搭配優異用戶體驗APP，穩占數位帳戶領先地位，並持續推出創新金融體驗，如：融合時下社群軟體概念打造一鍵轉帳、自選理財區塊等全新服務，以「IG限動」概念使客戶輕鬆探索金融優惠，貫穿「All in Richart」全新品牌精神，讓全方位金融服務都能於Richart APP一次滿足，搭配廣布全臺的台新銀行ATM，滿足用戶數位及實體金融需求。

台新銀行表示，台新Richart不斷思考如何提供客戶更好服務，包括存款、外幣、貸款、投資等服務內容，並結合台新廣大ATM資源，以及長年深耕市場的信用卡服務，例如@GoGo卡、FlyGo卡與太陽卡、玫瑰卡等，完備客戶的線上線下與支付需求；Richart希望跳脫民眾過往對數位帳戶的印象，目標成為一站式多元金融服務需求的銀行APP。

為提供客戶更優質服務，台新Richart推出全新新臺幣優利子帳戶活動，無論「新朋友」或「好朋友」皆能享有新臺幣優惠利率。即日起至2024年12月31日，於開戶流程輸入指定專屬代碼「2025TB」，選擇指定金融卡「遛狗卡」任刷一筆，並完成開戶登入後可拿用戶禮NT500元。即日起至2025年7月1日成功開立Richart數位帳戶者，即符合Richart「新朋友」資格，可於2025年1月3日至2025年7月1日享有新臺幣優利子帳戶新臺幣10萬元以內3.5%優利！針對已持有Richart帳戶的忠實「好朋友」，此次將新臺幣優利子帳戶活儲利率提升至新臺幣30萬元以內1.6%優利，於2025年1月3日至2025年7月1日僅需完成「每月任七個營業日新臺幣活儲帳戶餘額達10萬元(含)以上」或其他三項簡單任務之一即享優利。

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