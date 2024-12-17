元大金控集團14年愛心捐血不輟 結合本業宣導防詐 致力推動普惠金融

元大金控集團長期結合金融本業與整合內外部資源，積極投入社會公益參與，自2011年以來，每年舉辦三次愛心捐血活動，無形中讓主管與同仁養成定期捐血的習慣，有同仁將捐血列入人生必做事項的清單中，還有同仁榮獲捐血中心績優表揚，熱心助人代代傳承。14年以來，全集團共捐出2萬8千袋熱血，累計血量達698萬C.C.，為血庫貢獻一份心力。

元大金控集團具體呼應聯合國永續發展指標(SDGs)精神，將營運據點作為社區發展核心，建構具包容性的交流中繼站。今年第三場捐血活動持續串聯在地力量，攜手社區居民、捐血中心及台北市警察局，廣召有愛心的民眾及鄰里居民挽袖助人，從推廣個人捐血到號召同仁共同響應捐血，逐漸匯聚成一股利人利己的力量，促進健康也達到社會公益之效，活動同步結合金融本業，向民眾宣導防詐騙觀念，落實社會公益責任，避免大眾權益受損。

有鑑於金融機構在防阻詐騙上扮演重要角色，元大金控暨旗下五大子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大投信及元大期貨具體強化客戶關懷、提供更安全便利的金融服務，12月7日參與台灣金融服務業聯合總會主辦的金融服務愛心公益嘉年華活動，透過遊戲互動等寓教於樂的方式推動「防止金融詐騙」知識與觀念，強化民眾金融素養。

這次「金總嘉年華」活動主題為金融知識宣導及慈善公益，建立民眾對金融知識的正確觀念及對偏鄉與社會弱勢族群的關懷，彰顯金融服務業積極參與社會公益及善盡社會責任的形象。在各項服務推動上，元大金控集團響應主管機關推動普惠金融教育、落實公平待客原則，持續傳遞更多的愛與關懷給需要的弱勢族群，全面優化服務品質，提供友善環境，贏得客戶信賴。