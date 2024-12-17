元大輔大夢想起飛計畫 獲教育部捐資教育事業金質獎

元大金控暨元大文教基金會長期投入與深耕偏鄉教育，積極陪伴與照顧無數學子度過成長求學路，自2011年起與輔仁大學推動「元大輔大夢想起飛」公益服務計畫，至今邁入第14個年頭，透過多元陪伴與關懷，培育教育種子，傳承「善循環」溫暖力量，已連續7年受到教育部「捐資教育事業」肯定，自2022年起連續3年更獲頒「捐資教育事業金質獎」。

「元大輔大夢想起飛」公益服務計畫關懷對象的年齡層遍布多元，從國小學童至研究生，都可以見到元大志工、輔大學伴宛如家人般陪伴莘莘學子，計畫開辦以來，已累計2,315人次獲得偏鄉人才培育助學金，讓學子們能夠擁有更多選擇夢想的機會。

為豐富偏鄉教育資源，號召大學生加入數位學伴計畫，以線上遠距教學方式，照顧偏鄉學童課後學業與關懷陪伴，迄今已累計397位學童受惠。舉辦偏鄉關懷實體活動，讓孩子們獲得最實質的成長經驗，以促進文化教育及在地傳承。

元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，「元大輔大夢想起飛」公益服務計畫讓偏鄉學子獲得豐富知識，也提供同學們彼此認識與熟悉的管道，互相扶持才能走得遠又走得久。輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心主任呂慈涵感謝元大一直以來的相伴，曾經受到幫助的「元大寶寶」，在茁壯成長後，回饋養育自己的故鄉，並且有能力將愛傳承予學弟學妹，形成善的正向循環。

堅守「以生命陪伴生命，以生活教導生活」的理念，元大金控暨元大文教基金會始終對偏鄉教育的付出不遺餘力，透過精心規劃一系列具深度與廣度的專案項目，為學子們提供全面的照顧與陪伴，進而開創未來、改變人生，為自己的夢想起飛。