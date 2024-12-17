惠譽信評：2025台灣租賃業展望中性 面臨增強的行業自律規範

惠譽信評非銀金融機構評等副總許書瑜表示，2025年「中性」的行業展望反映穩定的經濟及融資環境狀況，租賃行業面臨增強的行業自律規範，業者將保持紀律來管理其增長。高槓桿率及再融資風險為租賃公司信用體質上的弱點，適度的增長偏好及適當的獲利能力有助維持租賃公司的槓桿比率；系統內強勁的流動性有助緩解租賃公司因高度依賴短期商業本票融資而產生的再融資風險。

租賃公司以中階市場借款人為目標，包括中小企業和利基消費者放款。靈活的業務模式有助其多元發展； 綠色能源相關的融資成為新的增長領域，為融資租賃公司帶來長期且穩定收益的資產。

資產品質因增長趨緩面臨壓力，然適當的放款損失準備及擔保品保護，加以每月攤還本金的償還方式，有助減輕客戶違約時的潛在損失。資產收益率可能因對二手車融資及先買後付業務的風險管控增強而受限；獲利可望因信用成本趨緩及放款的重新訂價而趨穩。